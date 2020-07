Hứa bỏ nhậu sau lần say bất tỉnh nhưng Quang Vinh lại tiếp tục lộ ảnh "bê tha"

Mới đây, "hoàng tử sơn ca" Quang Vinh lại gây bất ngờ khi đăng ảnh say xỉn lên trang cá nhân. Có vẻ như anh đã uống khá nhiều rượu đến nỗi gương mặt đỏ bừng, một lúc sau là say đến nỗi nằm trên giường nhưng vẫn dơ tay làm hành động kỳ lạ. May mắn là lần này nam ca sĩ còn vào được giường chứ không say tới mức nằm bất tỉnh trước cửa phòng như lần trước.

Có lẽ nhận ra được hành động vi phạm lời thề "bỏ nhậu" sau lần say bất tỉnh trước nên Quang Vinh đã đăng lên trang cá nhân dòng trạng thái: "Ủa sao xỉn nữa rồi".

Quang Vinh uống rượu say và còn tự đăng hình lên story

Bản thân nam ca sĩ cũng khá ngạc nhiên khi mình lại tiếp tục say xỉn

Quang Vinh đã từng có lần say tới mức nằm bất tỉnh ngay trước cửa phòng

Quang Vinh vốn gắn liền với hình ảnh "hoàng tử", hiền lành và luôn giữ sự chỉn chu khi xuất hiện nhưng anh liên tục say xỉn và có những hình ảnh không được đẹp thế này đã khiến nhiều khán giả ngạc nhiên.

Tuy vậy, cũng có không ít cư dân mạng cho rằng Quang Vinh cũng có cuộc sống như bao người khác nên uống rượu cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa, thời gian qua anh đã không vướng bận đến showbiz, sống theo sở thích tự do, khán giả cũng không nên có cái nhìn quá khắt khe với nam ca sĩ.