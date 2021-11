HOT: Vợ chồng cựu Công chúa Nhật Bản chính thức sang Mỹ sinh sống, vẻ ngoài hiện tại của cặp đôi gây chú ý

Sáng nay, cựu Công chúa Mako và chồng Kei Komuro đã rời căn hộ thuê ở Tokyo để đến sân bay Haneda, nơi họ khởi hành sang New York để bắt đầu cuộc sống mới.

Theo truyền thông Nhật Bản, vào khoảng 8 giờ sáng (giờ Nhật Bản), vợ chồng cựu Công chúa Mako ngồi trong xe hơi màu đen, rời khỏi căn hộ để đến sân bay Haneda làm thủ tục bay sang New York - nơi Komuro làm việc cho một công ty luật.

Cặp đôi xuất hiện tại sân bay sáng nay.

Hơn 100 phóng viên đã tập trung tại sân bay từ sáng sớm để đưa tin. Cặp đôi xuất hiện tại sảnh sân bay vào khoảng 10h sáng (giờ địa phương) và vẻ ngoài của hai người nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông lẫn dư luận. Mako mặc áo phông ngắn tay màu đen, tóc để thẳng tự nhiên, trông thần sắc của cô đã khá hơn trước rất nhiều. Kei Komuro cũng ăn vận thoải mái khi mặc áo len và quần vải giản dị, không còn là những bộ vest chỉn chu như trước đây.

Có thể nói rằng, cặp đôi đã sẵn sàng bắt đầu cuộc sống mới như một người dân bình thường, điều họ luôn mong ước kể từ ngày kết hôn vào hôm 26/10. Không thấy có thành viên hoàng gia hay người thân nào của cặp đôi đến tiễn. Vợ chồng cựu Công chúa Nhật Bản nhanh chóng làm thủ tục tại sân bay, họ cũng không quên cúi đầu chào mọi người xung quanh trước khi lên máy bay.

Cả hai ăn mặc giản dị.

Trước khi lên đường sang Mỹ, vào chiều 13/11, Mako đã trở lại Hoàng cung Akasaka chào tạm biệt bố mẹ - Thái tử Fumihito, Thái tử phi Kiko - và hai em là Công chúa Kako và Hoàng tử Hisahito. Mako đã ở lại nhà bố mẹ hơn 6 tiếng đồng hồ và rời đi lúc 21h20.

Trước đó vào tối 12/11, Komuro cũng đã đến gặp vị hôn phu cũ của mẹ mình để giải quyết bê bối tài chính giữa họ. Komuro đã trả cho người đàn ông này một khoản tiền không được tiết lộ và kết thúc bốn năm tranh chấp giữa họ.

Trong họp báo kết hôn hôm 26/11, Mako và Komuro cho biết muốn có một "cuộc sống yên bình" ở môi trường mới sau nhiều năm bị công chúng và truyền thông theo dõi sát sao. New York là nơi Komuro lựa chọn phát triển sự nghiệp luật sư, sau hơn ba năm du học tại trường Đại học Fordham. Komuro hiện làm trợ lý pháp lý cho công ty luật tại New York. Anh sẽ tham dự kỳ thi lấy bằng luật sư của bang New York vào tháng 2/2022, sau khi trượt lần thi đầu diễn ra hồi tháng 7.

Mako và Komuro đã thuê một căn hộ tại New York và sẽ tự chi trả chi phí sinh hoạt ở thành phố đắt đỏ bậc nhất nước Mỹ này. Tuy nhiên với mức lương trợ lý pháp lý khoảng 6 triệu yên một năm (hơn 1 tỷ đồng), công chúng lo lắng Komuro khó có thể chăm sóc tốt cho vợ như đã hứa. Ngoài ra, vấn đề an ninh của cựu Công chúa Nhật Bản cũng là chủ đề được quan tâm. Nhiều câu hỏi đặt ra ai sẽ bảo vệ cô khi sống ở New York. Hiện vẫn chưa có câu trả lời xác đáng cho cuộc sống mới của cặp đôi ở Mỹ.

