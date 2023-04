Hot trend mới chứng minh: Hóa ra ai cũng muốn làm công chúa, kể cả sao Hàn

Han So Hee một lần nữa nhận về vô vàn lời khen với khả năng 'cân' đồ đỉnh cao với outfit quảng cáo cho The Villainess Is A Marionette. Cô nàng diện váy cổ yếm ôm sát, xen lẫn trên nền váy trắng là các dải ren màu xanh, mix với các dải đá trải dọc cổ áo và đường bo chân ngực. Sắc xanh một lần nữa được nhắc lại qua găng tay, cổ váy và khuyên tai, tạo nên hình ảnh vừa kiều diễm nữ tính vừa sang trọng như công chúa