HOT: Trang Khàn bình thản livestream trước giờ hẹn "cậu IT" gặp mặt cùng dàn "anh em xã hội": "Hôm nay có trang điểm lỡ bị đánh còn đẹp, có khi thành bạn thân đấy!"

Như đã hẹn với "cậu IT" N.H.K, Trang Khàn "ăn vận chỉnh tề" vào trạng thái chờ đợi đến giờ gặp mặt, cô đã livestream trên trang Fanpage của mình "giao lưu trước giờ G" cùng với mọi người: "Hôm nay có trang điểm lỡ bị đánh còn đẹp... Hai team đang chờ nhau ăn bún đậu... Sau khi cãi nhau rồi thành bạn thân đấy, nhờ K. bảo hộ Facebook", Trang Khàn nói.

"Quên cắt cụt móng tay, lỡ đánh nhau bật móng đau lắm, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi live 4k người xem, ước gì bán hàng cũng được nhiều người xem như thế này", Trang Khàn nói tiếp.

Theo đó, vẫn chưa thấy sự xuất hiện từ phía "cậu IT" N.H.K.

Trước đó, mâu thuẫn giữa Trang Khàn và "anh IT" xuất phát từ việc "anh IT" khui ra danh tính hàng loạt anti fan bà Nguyễn Phương Hằng, "anh IT" sau đó đã khẳng định người nắm các Facebook ảo này là quản lý Trang Khàn, đỉnh điểm của vụ việc bắt đầu ở điểm quản lý Trang Khàn có lời đe dọa "anh IT" thông qua một cuộc gọi.



N.H.K và Trang Trần khẩu chiến Facebook trước đó.

Để làm rõ sự việc, "anh IT" đã tìm đến quán ăn của Trang Khàn để gặp cô thế nhưng lại không gặp được.

Sự việc được "anh IT" đăng tải trên mạng xã hội sau khi nói chuyện qua điện thoại với một người anh của Trang Khàn, theo "anh IT", Trang Khàn đã hứa không nói động đến ai nữa. Tuy nhiên phía cựu người mẫu cũng căng thẳng phản kháng cho rằng những gì "anh IT" đăng là không đúng. Cả hai sau đó đã có cuộc thương thảo gay gắt qua điện thoại cá nhân và hẹn gặp để giải quyết mâu thuẫn.

Đây có lẽ là màn khẩu chiến gay cấn thứ hai trên mạng xã hội và được dân mạng mong chờ trong suốt thời gian qua.