Hot TikToker “búp bê cơ bắp” ở Đồng Nai nói gì khi người ta nói lực lưỡng thế khó lấy chồng?

"Búp bê" không chọn xinh dễ thương mà chọn vẻ đẹp khỏe mạnh của cơ bắp

Trần Thị Ny (Ny Ny Trần), sinh năm 1999, từng nổi trên MXH với biệt danh là "búp bê cơ bắp" vì sở hữu 1 khuôn mặt dễ thương xinh xắn, nhưng đối ngược lại cô có thân hình vô cùng... cơ bắp.

Đó không phải là kết quả tự nhiên. Cô chính là nữ VĐV thể hình đã đạt được nhiều huy chương vàng, bạc trong nước và quốc tế. Để có thành quả ngày hôm nay đó là cả 1 quá trình nỗ lực tập luyện nghiêm túc, cô đã đổ bao nhiêu mồ hôi, công sức và tuân thủ một chế độ tập luyện, ăn uống quá khắc nghiệt.

Sống tại Biên Hòa, Đồng Nai, học xong lớp 12, Ny lúc đó chỉ có 47kg, thời gian này chưa đi học, chưa đi làm nên Ny đi tập gym cho khỏe. Thế mà vì tập luyện quá siêng năng và đầy đam mê, rồi gặp thầy tốt hướng dẫn, cô dấn thân vào con đường thể hình nữ chuyên nghiệp.

Trước đó Ny đã từng gặp phải sự phản đối kịch liệt của gia đình vì như nhiều cha mẹ khác chỉ muốn con gái "trông bình thường" và lấy 1 tấm chồng yên ổn. Nhưng con đường này không chỉ là kham khổ mà còn biến cô thành một cô gái cơ bắp với vóc dáng lực lưỡng. Tuy nhiên, Ny vẫn kiên trì coi đây là sự nghiệp của mình.

Tập luyện gian khổ để có cơ bắp đẹp đi thi đấu, người hiểu chuyện thì quá khâm phục 1 cô gái có thể làm được điều không dễ dàng với nhiều phụ nữ. Nhưng thực tế Ny cũng gặp không ít những lời đàm tiếu vì họ cho rằng cô đang mang hình thể không phải chuẩn mực của vẻ đẹp nữ nhi thông thường.

Ny cũng biết điều này vì người ta nói riết mà Ny thành quen: "Trời, người như vậy ai dám lấy". Nhưng điều lạ hơn là Ny không quan tâm tới bất kỳ lời xì xào đàm tiếu nào của thiên hạ. Dù đăng bài trên facebook, TikTok cho vui, nhưng Ny thậm chí không đọc comment tiêu cực, cũng không đi xem ở đâu đó bình phẩm gì cho mình. Ngay cả những lời khen Ny cũng nghe cho vui chứ không quá để tâm.

Vì thế Ny cũng bình thường với những câu nói mà người khác "lo" cô ế chồng. Nếu để tâm Ny đã không thể theo con đường này đến ngày nay, vì vậy ai nói gì thì nói, việc mình Ny làm. Ny chỉ quan tâm tập luyện cho tốt để có cơ bắp đẹp.



Cô gái chọn "hưởng" cuộc sống độc thân, chưa bao giờ lo lắng đến chữ "ế"

Tuy vậy, khi hỏi sâu hơn về chuyện riêng tư Ny cũng không ngại chia sẻ. Ny kể do thời gian tập luyện chiếm gần hết thời gian nên Ny không để tâm đến chuyện yêu đương. Mà nói đúng hơn là Ny không muốn yêu đương. Cô gái này nhấn mạnh đang "hưởng" giá trị của sự tự do: "Yêu đương vào giận hờn cãi vã này nọ mệt muốn chết".

Đặc thù nghề nghiệp Ny biết rằng nếu yêu đương vào sẽ ảnh hưởng đến việc tập luyện, hoặc việc phải để ý đến nét mặt của ai để hành động thật phiền hà. Ny đang hào hứng với sự tự do mình đang được hưởng và không hề nghĩ đến chuyện yêu đương, chuyện khó lấy chồng thì dĩ nhiên càng không mảy may có trong ý nghĩ. Cô nói: "Chuyện gì đến sẽ đến. Mình không nói rằng mình sẽ không lấy chồng, nhưng nó có lẽ vào 1 thời điểm nào đó khi mình muốn. Còn bây giờ thì tất nhiên là không. Mình yêu sự tự do vô cùng".

Vì lối sống ấy nên những tin nhắn, bình luận tiêu cực không ảnh hưởng gì đến tâm lý của Ny khi luyện tập, thi đấu. Ny coi mọi lời nhận xét là bình thường, nhưng trước tiên... cô không để ý đến nó. Ny cũng nhận thấy 1 số đồng nghiệp có chồng thì sự nghiệp thi đấu sẽ không được như trước do có nhiều điều phải quan tâm. Còn Ny giờ chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp.

Dù không hề cảm thấy cần thiết mối quan hệ yêu đương lúc này, nhưng Ny cũng bày tỏ "gu đàn ông" mình thích về ngoại hình: "Nếu nói đúng có lẽ Ny cũng thích trai đẹp. Đẹp ở đây là cũng có những cơ múi đẹp nhờ tập luyện gian khổ như mình".

Đừng hỏi Ny về hạnh phúc, vui thôi là đủ!

Đừng ai hỏi Ny về hạnh phúc vì cô chỉ thấy buồn cười: "Mình chưa bao giờ nghĩ hạnh phúc là gì. Chỉ có niềm vui là rõ, mình chưa bao giờ nghĩ đến gì có vẻ cao siêu như hạnh phúc".

Cũng có nhiều lời đồn xung quanh, có người đồn Ny có bạn trai rồi nhưng giấu, Ny nói thẳng Ny không quen ai và không có bạn trai và hiện tại cô hài lòng với điều này. Dù cũng có những người tán tỉnh nhưng Ny không quan tâm và cũng chưa chịu ai hết. Nên ai đó lo cho Ny ế thì Ny cười: "Ny đâu có ế, chẳng qua là Ny không chịu quen đó thôi".

Trong đầu óc của Ny chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tình yêu, trai gái, có lẽ tâm trí của cô tất cả chỉ dành cho việc tập luyện và tập luyện. Ny còn đang bận "ủ mưu" tính cách sao cho đúng số cân nặng cần có khi thi đấu, sao cho cơ múi được đẹp như ý.

Dù là hot TikToker nhưng Ny chưa bao giờ nghĩ mình nổi tiếng, cô làm nội dung chơi chơi nhưng không quan tâm mình nổi tiếng cỡ nào. Dù đạt nhiều huy chương nhưng Ny cũng không có khái niệm về ánh hào quang, nếu đang sống thế nào Ny cũng vẫn tiếp tục sống như thế.



Ny cũng có khi rất "bánh bèo".

Ny bảo 2-3 năm tới biết đâu cô có suy nghĩ khác, nhưng hiện tại Ny không thích chuyện yêu đương. Ny thường để đầu óc rỗng, nếu có nghĩ chỉ là tập luyện thế nào cho đúng và hiệu quả.

Ngay từ khi biết suy nghĩ Ny đã biết chọn tự do, đó còn là cả sự tự do trong tài chính: "Làm những gì mình thích, tự làm mà ăn, không bao giờ mình có ý nghĩ trông đợi ai đó vào vấn đề kinh tế, hay 1 bờ vai để dựa. Vai mình đã đủ khỏe để mình có thể tự dựa vào chính mình". Nhờ tư tưởng này nên đến giờ Ny luôn tự hào về mình vì muốn gì đều đạt được.

Ai đó cứ lo hão cho Ny là "sợ ế chồng" chứ xem cách Ny chia sẻ mới thấy cô chọn cách sống hạnh phúc ở bên trong mình. Không lo nghĩ nhiều, sống đơn giản nhất vì chuyện gì đến sẽ đến khiến cô gái này vững tâm với con đường mình đã chọn. Ny chọn độc thân, Ny không ế!

https://afamily.vn/hot-tiktoker-bup-be-co-bap-o-dong-nai-noi-gi-khi-nguoi-ta-noi-luc-luong-the-kho-lay-chong-20220216210146914.chn