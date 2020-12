HOT: Sau ồn ào tình tay 3 với Kiều Minh Tuấn, An Nguy bất ngờ tuyên bố đang mang thai, khoe ảnh bụng bầu vượt mặt

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, An Nguy bất ngờ chia sẻ tấm ảnh mới nhất với chú thích hài hước: "May mà vẫn chưa hết trứng. Chúc mọi người một Giáng Sinh an lành".

Cùng với chú thích này là tấm ảnh An Nguy với bụng bầu vượt mặt chụp cùng Alex - người yêu đồng giới. Cũng ngay sau đó, trên trang cá nhân của Alex cũng nhắn nhủ: "Sau nhiều năm, cuối cùng cũng quyết định được đứa nào đi đẻ rồi. Merry Christmas everyone".

Bức ảnh của An Nguy nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Dưới bài đăng của An Nguy, rất nhiều người đã để lại lời chúc mừng. Tuy nhiên, cũng có không ít người hoài nghi tính chân thực của bức ảnh.

Thời điểm khi là một vlogger nổi tiếng, câu chuyện tình cảm của An Nguy và Alex từng là đề tài nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người.

An Nguy và Alex thường xuyên chia sẻ lên trang cá nhân những hình ảnh vui vẻ, gắn bó và có những cử chỉ thân mật của cả hai khi sống tại Mỹ.

Thời điểm An Nguy về nước hoạt động trong showbiz, Alex cũng thường xuyên có mặt hộ tống và chăm sóc người đẹp sinh năm 1987.

Trước đó, cả hai luôn né tránh những câu hỏi của truyền thông về mối quan hệ giữa mình và Alexandra Nguyễn. Tuy nhiên, An Nguy và Alex luôn rất thân thiết và không ngại dành cho nhau những cử chỉ chăm sóc thân mật ngay giữa chốn đông người.

Ồn ào của Kiều Minh Tuấn - An Nguy từng gây xôn xao dư luận vào thời điểm năm 2018.

Khi An Nguy thừa nhận có tình cảm với Kiều Minh Tuấn cũng là lúc Alex hủy kết bạn trên trang cá nhân của cả hai và sau đó trở về Mỹ. Khi mọi chuyện lắng xuống, An Nguy tuyên bố rời khỏi làng giải trí và trở về Mỹ, cả hai có vẻ như đã nối lại tình xưa.

Cũng từ lúc đó, Alex và An Nguy cũng xóa hầu hết các bài đăng trên trang cá nhân của mình và không còn thường xuyên khoe ảnh về đối phương như trước đây nữa.

Nếu đây là thông tin chính xác thì xin chúc mừng An Nguy và Alex.