HOT: Sau loạt ồn ào đời tư, Hoa hậu Jolie Nguyễn chính thức nhận lời cầu hôn của bạn trai

Trên trang cá nhân mới đây, Hoa hậu Jolie Nguyễn đã đăng tải hình ảnh bàn tay cùng chiếc nhẫn kim cương siêu to và lấp lánh cùng lời nhắn nhủ: "I say Yes" (Tạm dịch: Tôi đã nói đồng ý).

Thông qua hình này, nhiều người suy đoán rằng, Hoa hậu Jolie Nguyễn đã chính thức chấp nhận lời cầu hôn của bạn trai. Tuy nhiên, danh tính bạn trai vẫn được Jolie Nguyễn giữ bí mật. Đây là động thái mới nhất của Jolie Nguyễn kể từ sau những ồn ào xung quanh cuộc sống cá nhân.

Hoa hậu người Việt tại Úc Jolie Nguyễn từng hẹn hò với khá nhiều cái tên nổi tiếng, trong đó có cả một ngôi sao đắt giá đang chơi cho CLB Chelsea. Vào mùa hè năm ngoái, cư dân mạng được một phen sục sôi trước hình ảnh đầy tình tứ của hoa hậu Jolie Nguyễn và một người đàn ông phương Tây.

Qua tìm hiểu, cuối cùng danh tính của người đàn ông đó đã được tiết lộ. Chàng trai tay trong tay với Jolie Nguyễn chính là Ross Barkley, một tiền vệ ngôi sao của CLB Chelsea. Vào thời điểm hẹn hò, Jolie Nguyễn thường xuyên bay tới châu Âu để thăm bạn trai.