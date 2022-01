HOT: Nam thần Vbiz tuyên bố chia tay bạn gái hot girl sau 2 năm hẹn hò

Mới đây, Rocker Nguyễn đã chính thức thông báo về việc chia tay bạn gái hot girl.

Cụ thể, khi nhận được câu hỏi của fan rằng vì sao gần đây không còn thấy ảnh của nam ca sĩ và bạn gái, Rocker Nguyễn đã trả lời: "Bọn anh quyết định làm bạn em ạ. Và ẩn hết hình ảnh của nhau đi là để cho người con gái mình yêu được yên tĩnh. Trong lòng anh cô ấy vẫn luôn đặc biệt và độc nhất. Một tình yêu đẹp, khi nó tiến hóa thành tình bạn sẽ còn đẹp hơn. It will all be fine. We are more than fine (Tạm dịch: Tất cả sẽ ổn thôi. Chúng tôi thì hơn cả ổn)".

Rocker Nguyễn công khai hẹn hò bạn gái hot girl vào tháng 10/2019, khi anh đang du học tại Úc. Cả hai được người hâm mộ khen ngợi hết lời vì sở hữu ngoại hình, phong cách tương xứng, đẹp đôi.

Trong thời gian yêu nhau, Rocker Nguyễn và bạn gái cũ thường xuyên chia sẻ những hình ảnh tình tứ, thân mật bên nhau lên mạng xã hội khiến dân tình không khỏi ghen tị. Vì thế mà việc cặp đôi "đứt gánh giữa đường" cũng gây nhiều tiếc nuối.

