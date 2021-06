Hot mom Thanh Trần khoe được bạn thân chúc sinh nhật theo cách "bá đạo", in ảnh dán khắp cột điện như tờ rơi quảng cáo

Thanh Trần được biết đến từ những video clip hài hước trên mạng xã hội. Dù là mẹ của hai em bé nhưng cô nàng vẫn rất trẻ trung và hài hước. Những video clip có cô xuất hiện luôn mang lại sự vui nhộn cho người xem.

Mới đây, hot mom Thanh Trần vừa đăng tải loạt hình ảnh "quà sinh nhật" từ bạn thân khiến dân mạng cười ngất.

Quà sinh nhật "đỡ không nổi" từ phía cô bạn của Thanh Trần.

Hình ảnh Thanh Trần kèm lời chúc "Happy Birthday Thanh Trần From for love" được cô bạn này in ra và dán khắp mọi nơi từ cột điện, bảng đỗ xe, đường cấm, biển báo,...khiến người xem không thể nào nhịn cười.

Ngoài tình cảm thân thiết, đôi khi những người bạn sẽ trao cho chúng ta món quà bất ngờ mà không biết khi đón nhận nên khóc hay nên cười.

Bài chia sẻ của cô nàng nhận về lượng tương tác lớn của cư dân mạng kèm theo những bình luận vô cùng "đồng cảm".

- Quà sinh nhật yêu thương làm Thanh cầm lòng không đặng.

- Mùa dịch nên đành đưa Thanh đi khắp thành phố mừng sinh nhật kiểu này.

- Một gợi ý cho sinh nhật bạn thân em sắp đến.