Hot mom Sài thành đi đẻ rặn 5 phút là con ra đời, không bị rạch tầng sinh môn nhưng mẹ chồng vẫn bắt kiêng "chuyện ấy" 6 tháng

Cựu hot girl Trang Nemo (tên thật là Nguyễn Hương Trang, sinh năm 1992) là một gương mặt được nhiều bạn trẻ Sài thành yêu mến. Không chỉ sở hữu ngoại hình xinh đẹp, Trang Nemo còn sớm xây dựng sự nghiệp riêng khi có những thành công nhất định trong lĩnh vực kinh doanh thời trang.

Cuối tháng 10 vừa qua, Trang Nemo đã hạ sinh con trai đầu lòng và chính thức trở thành một hot mom. Nếu như nhiều chị em khi bầu bí, sinh nở thường "mất tích" một thời gian thì bà mẹ trẻ này vẫn thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội. Vốn năng động, tự nhận mình có đôi chân "không chịu đứng im một chỗ" nên nhiều người cũng tò mò không biết cuộc sống bỉm sữa của Trang Nemo sẽ ra sao đây? Cùng trò chuyện với bà mẹ xinh đẹp này để xem cô đã và đang trải qua những ngày tháng bầu bí, làm mẹ như thế nào nhé!

CẢ THAI KỲ SUÔN SẺ, KHỎE MẠNH, ĐI ĐẺ RẶN 5 PHÚT LÀ CON CHÀO ĐỜI

Được biết chị biết mình mang thai trong thời gian đang ly thân, cảm xúc của chị ra sao khi em bé đến vào một thời điểm đặc biệt như vậy?

Lúc đó mình rất bất ngờ, hạnh phúc vì biết có một sinh linh bé bỏng đang lớn lên trong cơ thể. Tuy nhiên vì trước đó hai vợ chồng có chút hiểu lầm nên đang trong giai đoạn ly thân và đã nhiều lần định ly hôn. Em bé đến khiến mình đan xen cả chút lo lắng và thoáng qua ý nghĩ rằng có lẽ mình sẽ trở thành một bà mẹ đơn thân. Nhưng cuối cùng, nhờ sự xuất hiện của con mà vợ chồng mình đã hóa giải hết mọi hiểu lầm để tiếp tục đi cùng nhau.

Dường như chị đã trải qua một thai kỳ khá suôn sẻ, khi mọi thường thường xuyên thấy chị tương tác sôi nổi trên mạng xã hội?

Đúng vậy, may mắn là mình đã trải qua một thai kỳ vô cùng thuận lợi, cuộc sống vẫn diễn ra theo nếp bình thường. Mình không bị ốm nghén hay mệt mỏi và ngược lại có vẻ còn tràn đầy năng lượng hơn để có thể làm việc suốt thai kỳ. Mỗi ngày công việc của mình đều bắt đầu từ 12h đến 22h30. Bầu 35-36 tuần mình vẫn đi chụp hình và livestream 3-4 tiếng đồng hồ/ngày đến khi bầu 39 tuần. Vậy nên trong lúc bầu mình có thể kiếm được nhiều tiền hơn lúc chưa bầu nữa.

Hot mom xinh đẹp đã trải qua một thai kỳ rất suôn sẻ.

Bà mẹ trẻ rất năng động, chăm chỉ làm việc đến tận tuần thứ 39.

Mặc dù tăng 14kg nhưng mình không bị rạn da, phù nề, mặt mũi, chân tay thì có mũm mĩm hơn đôi chút, da có bị mụn chút xíu nhưng nhìn chung không thay đổi quá nhiều. Trong lúc bầu mình rất thoải mái, không kiêng khem quá nhiều trong tất cả mọi vấn đề. Chỉ có trong việc ăn uống thì mình hạn chế những món không tốt cho mẹ bầu thôi. Nói chung bản thân cũng không ngờ chuyện bầu bí của mình lại diễn ra nhẹ nhàng như vậy.

Vậy còn quá trình sinh nở của chị thì thế nào?

Khi mang thai được hơn 39 tuần, mình đi khám và có tăng thêm 1kg nhưng em bé lại không tăng cân. Vì vậy bác sĩ có tư vấn đặt bóng thông Foley để kích thích chuyển dạ.

Ban đầu ông xã đưa mình vào phòng sinh nhưng sau khi đặt bóng mình nằm 3-4 tiếng đồng hồ mà tử cung cũng không mở thêm phân nào. Sau đó mẹ chồng vào thay phiên, hai mẹ con nói chuyện, tâm sự một lúc thì chỉ trong vòng 20 phút, tử cung đỡ mở từ 3 phân lên 10 phân, bắt đầu cảm thấy đau và gọi bác sĩ tới. Mình chỉ rặn 2 hơi là em đầu của em bé đã chui ra, đến hơi thứ 3 thì bác sĩ nói mình không cần phải rặn nữa, để em bé tự phối hợp chui ra. Và em bé đã phối hợp rất nhịp nhàng, tự đẩy đẩy hai bên vai và trôi ra ngoài luôn.

Ngay cả khi đi đẻ, nhìn hot mom 9x vẫn vô cùng xinh đẹp, rạng rỡ.

Quá trình sinh con của mình từ lúc lên bàn đẻ đến khi em bé ra đời không quá 30 phút. Từ lúc bác sĩ tới đến khi em bé ra đời chắc chỉ mất khoảng 5 phút, mọi thứ rất nhanh và nhẹ nhàng. Em bé nặng 3,3kg nhưng mình không bị rạch hay rách tầng sinh môn nên không phải khâu gì cả. Sau khi sinh xong mình ăn uống, nói chuyện như bình thường, không hề thấy mệt mà chỉ thấy phần dưới hơi nặng nặng một chút.

SAU SINH VỀ DÁNG THẦN TỐC, MẸ CHỒNG BẮT KIÊNG "CHUYỆN ẤY" 6 THÁNG

Wow, vậy là mọi thứ thuận lợi từ lúc bầu bí đến khi sinh nở rồi, còn giai đoạn ở cữ, làm mẹ bỉm sữa của chị thì sao?

Cuộc sống làm mẹ bỉm sữa của mình cũng giống như bao bà mẹ khác. Hàng ngày mình cho con bú, vắt sữa đều đặn vì khá nhiều sữa. Mình không sợ bị hỏng ngực vì khi nhìn con bú mình cảm thấy ấm áp, hạnh phúc lắm.



Cái khó khăn lớn nhất của mình có lẽ là cảm thấy hơi bí bách một chút, muốn đi ra ngoài, đến xem cửa hàng của mình hoạt động như thế nào. Còn thực ra khi ở nhà mình cũng vẫn làm việc online, vẫn livestream 3 buổi/tuần, kiểm soát hàng hóa, doanh thu… Điều đó khiến mình cảm thấy rất vui và nhiều khi tự hỏi: "Ơ, sao mình không có con sớm hơn một chút nhỉ?".

Trang Nemo và con trai xuất viện về nhà.

Nhìn những hình ảnh trẻ trung, gọn gàng chị đăng tải trên MXH thì không ai nghĩ chị là một "bà đẻ" vừa sinh con chưa tròn tháng, đặc biệt là về dáng sau sinh rất nhanh. Chị có thể chia sẻ bí quyết cho mọi người cùng biết không?

So với lúc trên bàn đẻ thì hiện tại mình đã giảm được 9kg, chỉ còn thừa khoảng 5kg nữa. Mình không có bí quyết gì to tát cả, có lẽ là do cho con bú và vắt sữa đều đặn.

Trong chế độ ăn uống thì mình hạn chế tinh bột, mỗi ngày chỉ ăn 1 chén cơm, uống nhiều nước và không ăn sau 18h. Buổi sáng khi thức dậy, mình uống ngay một cốc nước ấm pha với sữa ong chúa, mật ong, bột nghệ để giúp bổ máu, lợi sữa, tốt cho sức khỏe và làm đẹp da.

Mọi người thấy chị liên tục nhắc đến việc sẽ sớm tái xuất sau sinh, việc này có hơi sớm không khi người xưa thường xuyên "bà đẻ" nên kiêng cữ 3 tháng 10 ngày?

Mình dự định khi em bé đầy tháng thì sẽ ra ngoài, trở lại với công việc. Nếu kiêng 3 tháng 10 ngày mình sợ sẽ không chịu nổi mất và công việc cũng không cho phép.

Hình ảnh của hot mom xinh đẹp sau 10 ngày sinh con khiến dân tình choáng váng.

Bà mẹ 1 con trộm vía rất khỏe mạnh, về dáng cực nhanh.

Anh chị tái hợp vào một thời điểm đặc biệt nhưng cũng khá nhạy cảm bởi cuộc sống sẽ ít nhiều có đảo lộn khi có thêm thành viên mới, rồi còn phải kiêng khem chuyện sinh hoạt vợ chồng nữa. Điều này có khiến chị cảm thấy lo lắng?

Khi có em bé thì tình cảm vợ chồng mình càng khắng khít, yêu thương nhau và san sẻ với nhau nhiều điều, mọi thứ lại trở về như trước kia, lúc cả hai mặn nồng.



Bây giờ chuyện "chăn gối" thì đương nhiên là phải kiêng rồi nhưng ông xã của mình cũng là một người rất tâm lý. Khi đi làm anh luôn tranh thủ về sớm với vợ con, luôn luôn ở bên cạnh những lúc mình cần. Vì vậy mình cảm thấy rất yên tâm trong thời gian ở cữ.

Mẹ chồng mình suốt ngày dặn hai vợ chồng phải kiêng 6 tháng cơ (cười), còn hai đứa cũng chưa biết sẽ kiêng được đến bao giờ, chỉ biết là kiêng được càng lâu thì càng tốt. Nói chung mọi thứ cho đến thời điểm hiện tại vẫn ổn, không có dấu hiệu gì đáng lo ngại.

Xin cảm ơn những chia sẻ chân thành và gần gũi của chị!