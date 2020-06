Hot mom Hà Trang: "Làm sao để phân định được giữa tôn trọng và nuông chiều con?"

Mỗi người làm cha mẹ sẽ định nghĩa khác nhau về hạnh phúc. Nhưng chắc chắn ảnh hưởng của cha mẹ lên con cái là điều dễ nhìn thấy nhất. Làm cha mẹ là một nghề cực kì yêu thương, cực kì áp lực; cực kì ngọt ngào, cực kì căng thẳng.



Làm sao để phân định được giữa tôn trọng và nuông chiều. Tôn trọng con là đáp ứng mọi đòi hỏi của con? Tôn trọng con là để con muốn nói gì thì nói, thích làm gì thì làm?

Làm sao để trong yêu thương vẫn có giới hạn. Yêu thương con là con được quyền lấn lướt? Yêu thương con là phải thoả hiệp với những điểm chưa được ở con?

Làm sao để xác định được ranh giới giữa tự do và quá trớn. Tự do là không cần để ý đến ý kiến của người khác? Tự do là con là nhất? Tự do là vô nguyên tắc?

Hai đứa trẻ này được bình đẳng nói với bố mẹ: “Bố/mẹ nói cao giọng như thế Bi không thích ạ. Bố mẹ có thể hạ bớt giọng được không ạ?” Nhưng phải biết cách nói lễ phép, chừng mực, chứ không phải hét vào mặt bố mẹ và dậm chân, chậm tay.

Hai đứa trẻ này thích món đồ gì sẽ thỏ thẻ: “Mẹ ơi, nếu mẹ có tiền mẹ có thể mua quyển sách này cho Bi được không mẹ?”. Không có kiểu đòi hỏi, ăn vạ khi không được như ý.

Ranh giới giữa tự do và tôn trọng nguyên tắc đã được xây dựng từ bé.

Hai đứa trẻ này vào khu đồ chơi ở siêu thị, sẽ ngồi xuống chỗ món đồ mình thích, hỏi xem đồ chơi này có được ấn thử không, rồi ngắm, rồi ấn (nếu được phép), nhưng tuyệt nhiên không xin mua. Nếu người quen thân (như ông bà) đi cùng ngỏ ý muốn mua tặng mà chưa được sự đồng ý của bố mẹ thì chắc chắn không bao giờ dám nhận quà. Đó là ranh giới giữa tự do và tôn trọng nguyên tắc đã được xây dựng từ bé.



Có nhiều mẹ từng than phiền rằng: “Con ở với ông bà, ông bà chiều lắm, nên muốn gì được nấy, không được là ăn vạ”. Mình trả lời rằng: “Nếu không thể thay đổi được môi trường, hãy thay đổi con bạn”.

Nghĩa là cha mẹ phải nỗ lực để trở thành người có sức ảnh hưởng với con bằng cách đồng hành cùng con xây dựng giao kèo nguyên tắc ứng xử trong gia đình dựa trên nền tảng yêu thương. Khi ấy đứng trước ai và ở đâu con cũng hiểu được mình được hay không được làm gì.