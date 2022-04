Hot: Lộ cảnh Đàm Tùng Vận đè ngửa rồi hôn môi Lâm Canh Tân, đẹp đôi hơn Chung Hán Lương mất rồi

Ekip sản xuất phim ngôn tình hiện đại Xin gọi tôi là tổng giám vừa tung ra loạt ảnh Đàm Tùng Vận - Lâm Canh Tân hôn nhau ngoài trời.

Giữa khung cảnh xanh mát, chẳng hiểu vì lý do gì mà Đàm Tùng Vận lại đè ngửa trên người Lâm Canh Tân. Sau đó, Đàm Tùng Vận và Lâm Canh Tân còn hôn môi nhau nữa.

Cảnh Đàm Tùng Vận và Lâm Canh Tân hôn môi nhau.

Từ cách 2 diễn viên tương tác với nhân viên trong ekip sản xuất Xin gọi tôi là tổng giám, netizen có thể cảnh quay này có nội dung là Lâm Canh Tân - Đàm Tùng Vận cùng nói chuyện ở ngoài vườn. Sau đó, Đàm Tùng Vận bị vấp ngã và đè lên người Lâm Canh Tân.

Cú ngã kia chẳng hiểu làm cách nào mà lại khiến Đàm Tùng Vận chạm luôn môi của Lâm Canh Tân. Thế nên mới có chuyện 2 diễn viên hôn môi như thế này. Nhưng dù Đàm Tùng Vận có bị té ngã hay gì đi chăng nữa thì fan cũng chẳng fan tâm đâu, cái quan trọng nhất chính là cảnh tượng 2 ngôi sao đang "phát đường" quá mức ngọt ngào. Vậy nên, nhiều người đã yêu cầu ekip sản xuất tăng thêm các cảnh ngọt ngào để được xem Đàm Tùng Vận - Lâm Canh Tân tung hứng nhiều hơn.

Phản ứng hóa học của Lâm Canh Tân và Đàm Tùng Vận rất tốt đấy nhé.

Trước khi đóng Xin gọi tôi là tổng giám, Đàm Tùng Vận từng gây náo loạn với vai La Thập Nhất Nương ở phim Cẩm tâm tựa ngọc. Với tác phẩm này, Đàm Tùng Vận được khen diễn cặp cùng Chung Hán Lương khá tốt.

Nhưng nhìn phản ứng hóa học với Lâm Canh Tân trong Xin gọi tôi là tổng giám tốt thế này, thì có khi các fan Cẩm tâm tựa ngọc lại quên luôn ông chú Chung Hán Lương mất rồi.

Với Xin gọi tôi là tổng giám - Master of my own, Đàm Tùng Vận đóng vai Ninh Mông - cô gái luôn nuôi ước mơ trở thành 1 nhà đầu tư tài giỏi. Cấp trên của Ninh Mông là Lục Ký Minh (Lâm Canh Tân) lại cho rằng Ninh Mông không có tố chất làm nhà đầu tư. Sau khi trải qua nhiều thử thách, Ninh Mông quyết định không làm việc dưới trướng Lục Ký Minh nữa để tự đi tìm con đường sáng của riêng mình.

Sau này, giữa Ninh Mông - Lục Ký Minh xảy ra nhiều chuyện thăng trầm, 2 người dần thấu hiểu, đồng cảm, chia sẻ và yêu thương nhau. Lục Ký Minh cũng thay đổi cách nghĩ về Ninh Mông, còn Ninh Mông thì ngày càng trưởng thành và sống tích cực hơn.

Hiện tại, bộ phim Xin gọi tôi là tổng giám đã được cấp phép phát sóng và dự kiến ra mắt trong thời gian sớm nhất. Nguồn tin trên mạng xã hội cho biết, có thể trong tháng 4 này, Xin gọi tôi là tổng giám sẽ chính thức lên sóng.

https://afamily.vn/hot-lo-canh-dam-tung-van-de-ngua-roi-hon-moi-lam-canh-tan-dep-doi-hon-chung-han-luong-mat-roi-20220424115022322.chn