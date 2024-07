Thanh Hằng - Hương Giang hiện đang là cái tên thu hút nhiều sự chú ý vì những ồn ào liên quan đến cuộc thi Miss Universe Vietnam 2024.

Cùng thời điểm này, nhiều khán giả đào lại hình ảnh Hương Giang - Thanh Hằng cùng catwalk ở Chung kết The New Mentor hồi năm 2023.

Trong đó, Thanh Hằng - Hương Giang nắm tay nhau, bước đi vui vẻ. Các người đẹp cùng diện áo dài, trình diễn trên sóng trực tiếp với dàn thí sinh The New Mentor trước khi bước vào những phần thi cam go cuối cùng.

Thanh Hằng và Hương Giang

Chung kết The New Mentor 2023 diễn ra tại Nhà thi đấu Quân khu 7, TP.HCM với màn tranh tài của 9 người mẫu. Chương trình được phát trực tiếp trên kênh YouTube của Hương Giang. Vượt qua những cái tên khác, người mẫu Lê Thu Trang đội Lan Khuê đã xuất sắc giành ngôi vị cao nhất tại The New Mentor 2023. Với chiến thắng này, Lê Thu Trang sẽ nhận phần thưởng 1 tỷ đồng tiền mặt, tham gia một sự kiện quốc tế trị giá 500 triệu đồng cùng nhiều phần quà, hợp đồng làm việc.

Á quân 3 thuộc về Vũ Thúy Quỳnh (đội Hương Giang), Á quân 2 thuộc về người mẫu Đỗ Thị Hương Giang (đội Hương Giang). Hai Á quân 1 thuộc về Mai Ngô (đội Thanh Hằng) và Như Vân (đội Hồ Ngọc Hà).

Trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi, Thanh Hằng - Hà Hồ thường xuyên vướng nghi vấn được thiên vị vì là "Chị Đại". Tuy nhiên đến cuối cùng, người chiến thắng lại là học trò của Lan Khuê chứ không phải học trò của Hà Hồ hay học trò của Thanh Hằng.

Nói về The New Mentor, Thanh Hằng cho biết cô khá hài lòng khi quay lại với chương trình này. Nữ siêu mẫu tự nhận đã thắng lớn khi không chỉ bắt nhịp thành công với nghề sau khoảng thời gian dài ít tham gia show thực tế mà còn nhận được nhiều tình cảm từ khán giả.

Hương Giang - Thanh Hằng - Hồ Ngọc Hà - Lan Khuê

Bên cạnh đó, Thanh Hằng cũng chia sẻ, sau The New Mentor, cảm nhận về cô đối với Hương Giang đã thay đổi rất lớn. Qua quá trình tiếp xúc, Thanh Hằng nghĩ Hương Giang và Dược Sĩ Tiến đã bỏ rất nhiều công sức vào The New Mentor với mong muốn làm ra chương trình thật ấn tượng.