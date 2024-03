Hot lại ảnh tốt nghiệp của mỹ nhân Hàn, trùm cuối gây choáng ngợp vì nhìn như mới chụp hôm qua

Các diễn viên Hàn thường gây ấn tượng với vẻ ngoài long lanh, hoàn hảo nhất trước công chúng. Do đó, những hình ảnh thời quá khứ của dàn mỹ nhân xứ sở kim chi luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng. Mới đây, những hình ảnh thời đi học của nhiều nữ diễn viên nổi tiếng xứ kim chi nổi tiếng như Han So Hee, Kim Ji Won, Kim Go Eun... cũng đang trở thành chủ đề bàn tán của dân tình.

Han So Hee

Là một trong những mỹ nhân rất được yêu thích hiện nay, Han So Hee luôn gây ấn tượng với visual đẹp hút hồn, sắc sảo. Nữ diễn viên cũng thường nhận được nhiều lời khen có cánh với những hình ảnh xinh đẹp trong quá khứ. Thời đi học, dù chỉ để kiểu tóc mái bằng dày cộp và không trang điểm, nhan sắc Han So Hee vẫn vô cùng nổi bật.

Go Youn Jung

Nổi tiếng với vẻ đẹp ngọt ngào, trong trẻo, nhan sắc của Go Yoon Jung nhận được không ít lời khen có cánh từ công chúng. Thậm chí, mỹ nhân sinh năm 1996 còn là tiêu chuẩn thẩm mỹ những năm gần đây của dân Hàn. Hình ảnh thời đi học của cô cũng gây ấn tượng bởi đường nét thanh tú, ngây thơ. Tuy nhiên, diện mạo thời đi học cũng làm dấy lên nghi vấn nữ diễn viên đã có "can thiệp" dao kéo vì không hề giống với hiện tại.

Kim Ji Won

Ngôi sao Queen Of Tears khiến cộng đồng mạng choáng ngợp với visual xinh ngất ngây ngay từ khi còn đi học. Dường như những đường nét trên gương mặt Kim Ji Won vẫn không hề có sự thay đổi so với hiện tại. Cũng bởi vì sở hữu visual quá hoàn hảo mà dân Hàn thường dành tặng nữ diễn viên những cụm từ mỹ miều như vẻ đẹp tự nhiên, không thể tái tạo nhờ phẫu thuật thẩm mỹ.

Lim Ji Yeon

Cũng tương tự như Han So Hee, Lim Ji Yeon là minh chứng cho việc dù đẹp thì để kiểu tóc nào cũng không dìm nổi. Combo tóc mái dày cộp và không trang điểm nhưng "ác nữ" The Glory vẫn gây ấn tượng trong bức hình tốt nghiệp.

Moon Chae Won

Vẻ đẹp tự nhiên của Moon Chae Won đã được khẳng định qua ảnh tốt nghiệp của cô. Đặc biệt, gương mặt góc cạnh và sống mũi cao của nữ diễn viên sinh năm 1986 đã hiện hữu ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Kim Go Eun

"Trùm cuối" gây bất ngờ nhất không ai khác chính là Kim Go Eun khi nếu không nhìn vào bộ đồng phục, chắc hẳn ai nấy đều tưởng đây là hình ảnh hiện tại của nữ diễn viên. Gương mặt ngôi sao Exhauma khiến dân tình phải trầm trồ vì y hệt như hiện tại. Vẻ ngoài rạng rỡ cùng nụ cười tươi tắn của nữ diễn viên cũng không hề thay đổi sau nhiều năm.

Một số bình luận của netizen:

- Kim Go Eun và Kim Ji Won không khác gì hiện tại, đỉnh thật!

- Go Youn Jung nhìn khac quá, hình như đã làm mắt. Thấy mắt hiện tại 2 mí rõ còn hồi trước thì không.

- Kim Go Eun vừa chụp hôm qua à, sao y hệt hiện tại vậy?

- Thấy Kim Go Eun đáng yêu xỉu, Kim Ji Won thì vẫn thế.

- Ảnh tốt nghiệp của Go Youn Jung cũng xinh nhưng nhìn như người khác.