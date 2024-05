Sáng 13/5, các trang báo lớn tại Hàn Quốc đồng loạt đưa tin "ác ma Penthouse" Uhm Ki Joon sẽ tổ chức hôn lễ trong tháng 12 năm nay. Theo The Fact đưa tin, nam tài tử đã cố gắng giữ kín thông tin làm đám cưới do cô dâu không hoạt động trong làng giải trí. Hôn lễ sẽ được tổ chức riêng tư, chỉ có gia đình, họ hàng và bạn bè thân thiết của cặp đôi tới tham dự.



Trên trang cá nhân, tài tử sinh năm 1976 vừa đăng tải bức tâm thư xác nhận thông tin tổ chức hôn lễ. "Ác ma Penthouse" hạnh phúc bày tỏ: "Tôi từng nghĩ sẽ không thể gặp được 1 người ở bên mình đến hết cuộc đời. Nhưng cuối cùng tôi cũng đã gặp được người có trái tim ấm áp và chu đáo. Tôi dự định sẽ kết hôn với cô ấy và cùng nhau bắt đầu chương mới của cuộc đời. Tôi lo lắng khi nghĩ tới chuyện các bạn sẽ vô cùng bất ngờ trước tin tức này. Tôi sẽ không bao giờ quên sự ủng hộ và tình yêu của các bạn và cố gắng hết sức để đền đáp".



Uhm Ki Joon bất ngờ tuyên bố kết hôn ở tuổi 48

Trong buổi sáng 13/5, tin đồn tài tử Uhm Ki Joon cưới chạy bầu đã xuất hiện rầm rộ trên mạng xã hội xứ kim chi. Ngay lập tức, đại diện của nam diễn viên sinh năm 1976 lên tiếng bác bỏ thông tin nói trên: "Uhm Ki Joon sẽ kết hôn vào tháng 12 năm nay. Cô dâu không hoạt động trong làng giải trí. Đây không phải là đám cưới chạy bầu và nam diễn viên sẽ tổ chức hôn lễ nhỏ, riêng tư chỉ có sự góp mặt của họ hàng và người quen thân thiết".

Trong quá khứ, Uhm Ki Joon dính tin đồn hẹn hò đồng tính với Kyuhyun (Super Junior). Ở buổi phỏng vấn hồi tháng 2 năm ngoái, em út Super Junior đã lên tiếng phủ nhận nghi vấn yêu đương đàn anh, đồng thời khẳng định họ là bạn bè thân thiết trong giới.

Uhm Ki Joon từng dính tin đồn hẹn hò đồng tính với Kyuhyun. Nhưng trên thực tế, 2 ngôi sao là bạn bè thân thiết trong Kbiz

Uhm Ki Joon lần đầu ra mắt công chúng hồi năm 1995 với vai trò diễn viên nhạc kịch. Tới năm 2006, nam tài tử mới chính thức lấn sân diễn xuất, nhanh chóng gây chú ý với khán giả xem truyền hình qua bộ phim Hãy Cười Lên Nào. Trong suốt 18 năm miệt mài đóng phim, Uhm Ki Joon ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng qua loạt tác phẩm ăn khách như Dream High, Penthouse, The Escape of the Seven...

Nam tài tử họ Uhm trở nên nổi tiếng khắp châu Á nhờ vai diễn "dượng Ju Dan Tae" trong Penthouse

Nguồn: The Fact