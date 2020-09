Hot dad đình đám gây tranh cãi vì khẳng định không chọn gạo vào thực đơn của con, quyết cho con ăn dặm bằng yến mạch vì lý do này

Cái tên John Hùng Trần có lẽ không còn xa lạ với nhiều người. Sau câu chuyện "John đi tìm Hùng" nổi tiếng khắp mạng xã hội vào năm 2013 thì vào năm 2020, John Hùng Trần lại tiếp tục được nhiều người chú ý khi trở thành bố của 3 nhóc sinh ba đáng yêu và kháu khỉnh. Trên trang cá nhân với hơn 81 nghìn lượt người follow, John Hùng Trần thường xuyên đăng tải những hình ảnh về 3 cậu con trai cùng những quan điểm trong việc chăm sóc, nuôi dạy các bé và nhận được rất nhiều sự chú ý của mọi người, đặc biệt là các ông bố bà mẹ.

Tuy nhiên mới đây, John Hùng Trần đã có một bài đăng gây tranh cãi kịch liệt. Trong bài viết này, ông bố 8x tiết lộ các con của anh đã được 6 tháng tuổi và bắt đầu bước vào hành trình ăn dặm. Vợ chồng John Hùng Trần cũng quyết định cho con ăn dặm bằng yến mạch và nói không với gạo.

"Nhà Hùng sẽ nói "không" với gạo. Bọn Hùng đã quyết định hạn chế các món từ gạo trong thực đơn của các cậu bé (thỉnh thoảng thì các bé vẫn sẽ ăn) và tập trung giới thiệu nhiều loại thức ăn rất đa dạng khác. Bọn Hùng rất vui vì bác sĩ cũng đồng ý và ủng hộ quyết định này, bác sĩ nhấn mạnh sự quan trọng của việc giới thiệu cho các bé nhiều loại thức ăn khác nhau để có nhiều loại vitamin và dinh dưỡng. Đây chính là lý do vợ và Hùng chọn bột yến mạch thay vì gạo.

John Hùng Trần hiện là một người khá nổi tiếng trên mạng xã hội và là bố của 3 bé sinh ba kháu khỉnh.

Lý do rất đơn giản và biết đâu bạn cũng sẽ quyết định như Hùng sau khi đọc bài này. Bột yến mạch có giá trị dinh dưỡng hơn rất nhiều so với gạo. Có nhiều protein, sắt, canxi, kali, Omega 3, chất xơ, vitamin... hơn nữa, những chất này rất cần thiết cho sự phát triển của não và cơ thể. Vậy thì tại sao lại chọn gạo nhỉ?



Một lý do nữa để không chọn gạo là vì chất asen, một loại chất độc hại có trong gạo. Ở hàm lượng cao, asen có thể gây ra ung thư, đau bụng, đổi màu da, tê liệt, mù hoặc tử vong. Với trẻ em, nhiễm asen còn có liên quan đến giảm trí thông minh và năng lực xã hội, suy giảm khả năng tập trung, học tập và trí nhớ. Thật không may, hàm lượng asen và các chất độc khác đang tăng lên đáng kể do ô nhiễm" - John Hùng Trần viết.

Hot dad nổi đình đám này cho rằng, anh không nói là mọi người nên dừng ăn gạo vì đó đã là một phần văn hóa. Nhưng anh muốn mọi người, đặc biệt là các ông bố bà mẹ nên biết rằng gạo có rất ít giá trị dinh dưỡng và có những lựa chọn khác tốt hơn nhiều để cung cấp carbohydrate.

"Nếu bạn phải ăn gạo thì gạo lứt là lựa chọn có lợi hơn cho sức khoẻ. Gạo sẽ làm em bé của bạn no bụng và chắc là sẽ khiến bé trở nên bụ bẫm (như Hùng đã nghe từ bác sĩ, mập không có nghĩa là khoẻ, mình sẽ nói về việc này ở post sau), nhưng em bé của bạn cũng có thể là đã quá no để nạp lượng calo cần thiết từ các thức ăn bổ dưỡng hơn" - John Hùng Trần nhấn mạnh.

Bài viết của John Hùng Trần đã nhận được đông đảo sự chú ý của mọi người với hơn 2,6 nghìn lượt thích và gần 500 lượt chia sẻ cùng rất nhiều bình luận trái chiều.

Chia sẻ của ông bố này đã khiến nhiều bà mẹ cảm thấy hoang mang vì họ chủ yếu nạp chất tinh bột cho con từ gạo với các món như: Bột, cháo, cơm... Bởi vậy, đọc những phân tích của John Hùng Trần, các mẹ lo lắng không biết con mình có gặp phải những vấn đề nguy hiểm mà anh nêu ra ở trên hay không? Nhiều người khác thì rối rít cảm ơn John Hùng Trần vì cho rằng anh đã chia sẻ một thông tin hay, đồng thời khẳng định từ nay sẽ không cho con ăn gạo nữa.

Trước những ý kiến trái chiều của mọi người, John Hùng Trần tiếp tục comment một bảng so sánh giá trị dinh dưỡng giữa gạo và yến mạch.

Tuy nhiên, cũng không ít người đã lập tức chỉ ra những điều chưa đúng trong phát ngôn của John Hùng Trần. Mọi người chỉ ra rằng, asen tồn tại ở 2 dạng là asen hữu cơ và asen vô cơ (hay còn gọi là thạch tín).

Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), asen hữu cơ tồn tại trong các loại thực phẩm như: Gạo, rau quả, các loại hải sản... Và theo Cơ quan Y tế Virginia, Mỹ, asen hữu cơ không tích tụ trong cơ thể người mà tự đào thải trong một hoặc hai ngày, hầu như không gây độc tới cơ thể. Bởi vậy, nhà chức trách liên bang Mỹ không đặt ra bất cứ giới hạn nào cho hàm lượng asen hữu cơ trong thực phẩm. Như vậy, thông tin John Hùng Trần cho rằng asen có trong gạo là chất độc hại là hoàn toàn không đúng.

Thêm vào nữa, Việt Nam vốn là một đất nước nông nghiệp với nền văn minh lúa nước. Từ bao đời nay, ông cha ta vẫn trân trọng cây lúa, hạt gạo, chén cơm, bao thế hệ đã lớn lên nhờ lúa gạo nên quan điểm "nói không với gạo" và "ăn gạo ở Việt Nam thậm chí còn là mối lo lớn" của John Hùng Trần đã khiến không ít người cảm thấy bất bình.

Đáp lại những ý kiến trái chiều, John Hùng Trần tiếp tục comment một bảng so sánh giá trị dinh dưỡng của gạo và yến mạch kèm theo chia sẻ: "Mình cứ up lên cho mọi người xem sự so sánh giữa cơm trắng và yến mạch rồi tự mình quyết định nhé. Mình không bảo nên bỏ cơm, 3 bé nhà Hùng cũng sẽ thỉnh thoảng ăn cơm nhưng sẽ ít vì cơm có rất ít chất tốt cho trẻ con. Cơm chỉ giúp cho bé no chứ những thứ như protein, vitamin... thì cơm không có nhiều".

Còn trước những bình luận xin bằng chứng chỉ ra gạo có chứa asen vô cơ gây nguy hiểm thì John Hùng Trần không trả lời.

Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này!