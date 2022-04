HOT: Cặp đôi đình đám nhất showbiz Thái tuyên bố kết hôn sau 8 năm hẹn hò, địa điểm cầu hôn còn liên quan tới Hyun Bin - Son Ye Jin

Trên trang cá nhân mới đây, cặp đôi nổi tiếng nhất showbiz Thái Lan là Mark Prin và Kimmy Kimberley đã chính thức tuyên bố về chung một nhà sau 8 năm hẹn hò.

Cụ thể, trên trang cá nhân của mình, nam diễn viên đình đám đài CH3 Mark Prin chia sẻ: "We've decided on forever (Chúng tôi đã quyết định bên nhau mãi mãi). Đúng vậy, tôi sẵn sàng rồi, và chúng tôi sẵn sàng rồi".

Về phần Kimmy Kimberley, cô cũng chia sẻ rằng: "I say yes to my best friend and the love of my life... (tạm dịch: Tôi đã nói đồng ý với người vừa là bạn thân vừa là tình yêu của đời mình). Cô cũng không quên gắn tên trang cá nhân của bạn trai vào bài đăng của mình.

Đáng chú ý, địa điểm cầu hôn của cả hai lại chính là Thụy Sĩ. Đây chính là địa điểm quay bộ phim "Hạ Cánh Nơi Anh" của cặp vợ chồng son Hyun Bin - Son Ye Jin.

Mark Prin (sinh năm 1990) và bạn gái Kimmy Kimberley (sinh năm 1992) bắt đầu hẹn hò cách đây 8 năm. Cặp đôi bén duyên sau khi hợp tác chung trong nhiều bộ phim đình đám như: Sarm Noom Nuer Tong, Punya Chon Kon Krua, Ton Rak Rim Rua, Ab Ruk Online... Cả Mark Prin và Kimmy Kimberley đều là diễn viên độc quyền của đài truyền hình CH3.

Thời điểm mới hẹn hò, cả hai đều bị phản đối vì lúc đó, Kimmy Kimberley vừa kết thúc mối tình với nhà sản xuất phim Jett Nattapong. Công chúng chỉ trích Kimmy Kimberley vì cô bỏ rơi bạn trai người nâng đỡ mình từ khi mới vào nghề để quay qua hẹn hò với Mark Prin. Bất chấp điều đó, cặp đôi vẫn ở bên nhau và hạnh phúc suốt 8 năm qua.

