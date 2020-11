HOT: Bà xã Justin Bieber mang thai đứa con đầu lòng?

Mới đây, tờ Us Weekly đã đăng tải thông tin về việc Hailey Baldwin - vợ Justin Bieber hiện đang mang thai đứa con đầu lòng của hai người. Tin tức lập tức gây xôn xao dư luận sau khi được đăng tải.

Tuy nhiên, ngay sau đó, Hailey Baldwin đã lên tiếng đính chính và khẳng định thông tin mà tờ Us Weekly đưa ra hoàn toàn là giả. Thông qua bài đăng trên trang cá nhân, Hailey Baldwin viết: "Since I know you guys were about to break your lil story @usweekly I'm not pregnant. So please stop writing false stories from your 'sources' and focus on what's important aka the election" (tạm dịch: Từ khi tôi biết tới các bạn Us Weekly toàn đưa ra những câu chuyện bị thổi phồng. Tôi không có bầu. Do vậy hãy ngừng việc viết những câu chuyện sai lệch dựa trên các 'nguồn tin' đi, và tập trung vào điều quan trọng hơn như bầu cử chẳng hạn).

Cặp đôi đã kết hôn vào năm 2018, và từ đó tới nay Justin vẫn luôn thể hiện tình cảm ngọt ngào với Hailey. Tuy liên tục xuất hiện tin đồn mang thai, nhưng tới nay hai vợ chồng vẫn chưa hề thông báo bất kì tin vui nào liên quan tới chuyện bầu bí.

Nguồn: Elle