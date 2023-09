Trung thu với tiếng trống lân rộn ràng, rước đèn phá cổ và những chiếc bánh ngon là ao ước của bao đứa trẻ. Trung thu với ấm trà thơm cùng chiếc bánh nướng dưới mái hiên là nỗi niềm của cha mẹ mong chờ ngày sum họp. Bánh Trung thu chính là vật phẩm mang thông điệp của sự yêu thương. Vậy nên hãy cùng hộp đựng bánh Trung thu Bigsun nâng tầm giá trị thương hiệu cho mỗi chiếc bánh thêm trọn vẹn.



Bigsun là thương hiệu in đã đồng hành cùng rất nhiều công ty và cơ sở làm bánh tạo nên hàng chục mùa Trung thu vô cùng ý nghĩa. Với sự nhiệt huyết và muốn gìn giữ văn hóa đoàn viên của ngày Tết Trung thu Bigsun đã lên những ý tưởng thiết kế vô cùng độc đáo. Các mẫu hộp của Bigsun vừa mang hơi hướng của sự hiện đại, đẳng cấp vừa gìn giữ những nét đẹp nguyên bản của ngày Tết Trăng tròn.

Hộp Tố Nữ

Hộp Trung thu Bigsun giữ trọn nét đẹp Tết Trăng tròn



Một ngày đoàn viên sẽ không thật sự trọn vẹn nếu thiếu đi hương vị của Bánh Trung thu. Cùng nhau trò chuyện, chia sẻ những điều đã trải qua, cùng nhau ăn một miếng bánh ngọt, uống một ngụm trà thơm thật sự là những phút giây hạnh phúc đúng không nào.

Hiểu rõ truyền thống Việt Nam, hiểu rõ ý nghĩa ngày Tết Trung thu. Bigsun luôn chú trọng trong từng ý tưởng, thiết kế. Họa tiết trên mỗi chiếc hộp vô cùng tinh tế như Sư Rồng, Chị Hằng, chú thỏ non cách điệu hay chim Hạc bay về… thể hiện trọn vẹn tinh thần của ngày Tết Trung thu - Sự kết hợp độc đáo giữa tín ngưỡng văn hóa dân gian và tình yêu thương gia đình.

Trung thu năm này Bigsun triển khai 2 dịch vụ chính đó là hộp Trung thu bán sẵn và in hộp Trung thu theo yêu cầu. Với số lượng ít bạn có thể chọn hộp in sẵn để tiết kiệm chi phí, với số lượng lớn bạn nên chọn in hộp riêng để làm nổi bật thương hiệu, tạo dấu ấn riêng.

Hộp Lam Nguyệt

Hộp Nguyệt Thố

Hộp Vạn Phúc

Hộp Liên Nguyệt

Hộp Trung thu Bigsun nâng tầm giá trị thương hiệu



Một món quà dù lớn hay nhỏ nhưng khi được đặt ngay ngắn trong 1 chiếc hộp sẽ giúp bạn tạo được ấn tượng tốt với người nhận. Bên cạnh đó những thông tin được in trên vỏ hộp như logo, địa chỉ,... sẽ giúp thương hiệu của bạn được lưu dấu đậm nét hơn trong lòng khách hàng. Đừng ngần ngại, hãy đầu tư ngay cho các mẫu bánh của mình những chiếc hộp xinh đẹp để hình ảnh thương hiệu được chắp cánh, thăng hạng bạn nhé.

Thông thường muốn được in thông tin thương hiệu thì bạn cần phải đặt dịch vụ in riêng. Nhưng đến với nhà Bigsun thì bạn có thể chọn mua hộp bán sẵn và in thêm logo thương hiệu vô cùng dễ dàng.

Hộp Cúc Vọng Nguyệt

Hộp Trung thu Bigsun giá siêu rẻ



Bigsun tự tin là doanh nghiệp in, sản xuất hộp trung thu giá rẻ trên thị trường hiện nay. Với 2 nhà in lớn, sử dụng công nghệ hiện đại. Tất cả các khâu in ấn đều được thực hiện trực tiếp và không qua trung gian. Hơn nữa, việc sản xuất hàng loạt giúp giảm thiểu chi phí từ đó giá thành được giảm đi đáng kể. Nếu so sánh bạn sẽ thấy Bigsun rẻ hơn từ 30% - 50% so với thị trường hiện nay:

Với mẫu hộp Trung thu bán sẵn giá chỉ từ 3.600đ/hộp 2 bánh hoặc 15.600đ/ hộp 4 bánh không vách và 20.700đ/ hộp 4 bánh có vách hoặc hộp tố nữ 4 bánh 1 trà giá chỉ còn 25.600đ/hộp… Hoặc với dịch vụ in hộp trung thu theo yêu cầu thì Bigsun khuyến mãi đến 3 triệu đồng cho việc thiết kế, lên ý tưởng,...

Hộp Ngư Nguyệt

Hộp Trăng Thu Viên Mãn

Hộp còn đi kèm với túi thuận tiện cho việc di chuyển và khi biếu/tặng sẽ thêm phần trang trọng hơn. Ngoài ra, Bigsun còn cung cấp các dịch vụ in hộp giấy, in túi giấy, in hộp đựng nông sản, in hộp đựng nhang, túi đựng trái cây bán sẵn,...



Hãy chọn hộp đựng bánh Trung thu Bigsun để có được một mùa Trung thu trọn vẹn, để mỗi chiếc bánh được gửi đi đều mang trọn yêu thương bạn nhé!