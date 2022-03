Hợp tác cùng Sài Gòn Beauty House - Đơn vị nhập khẩu và phân phối mỹ phẩm chính hãng Hàn Quốc từ Công Ty New & New tại Việt Nam

Sài Gòn Beauty House tự hào khi bắt tay hợp tác cùng Công ty sản xuất và gia công mỹ phẩm hàng đầu New&New hứa hẹn mang đến bước tiến triển vọng mới về lĩnh vực mỹ phẩm.



Thị trường mỹ phẩm tại Việt Nam đã thay đổi như thế nào?

Theo nghiên cứu, mức chi của người tiêu dùng mỹ phẩm tại Việt Nam hiện tại đang tăng dần cân bằng giữa việc trang điểm và chăm sóc da. Khi các nền tảng mạng xã hội ngày càng phát triển, phương thức làm đẹp được nhìn nhận từ nhiều phương diện, hệ thống mua sắm mở rộng ra nhiều nơi, đặc biệt người tiêu dùng có thể lựa chọn dễ dàng trên các kênh thương mại điện tử mà không còn trở ngại về khoảng cách địa lý.

Hơn 90% doanh nghiệp Việt Nam là đại lý phân phối các mỹ phẩm nước ngoài, các thương hiệu lớn nhỏ nhanh chóng gia nhập vào thị trường Việt Nam từ phân khúc giá rẻ đến cao cấp.

Hành vi tiêu dùng mỹ phẩm tại Việt Nam đã chuyển hóa ra sao trong thời gian gần đây:

Ảnh hưởng từ mạng xã hội: phương tiện truyền thông có tác động rất lớn đến hành vi mua sắm, thay đổi tâm lý người dùng, tạo ra sự quan tâm, tương tác, thay đổi thói quen chăm sóc da và làm đẹp mới trên toàn cầu. Trải nghiệm người dùng: theo khảo sát, người dùng có tâm lý so sánh tìm hiểu sản phẩm trước khi quyết định mua hàng nhờ sự bùng nổ từ các kênh mạng xã hội và thương mại điện tử kích thích tiêu dùng và trải nghiệm sản phẩm nhanh hơn, nhu cầu làm đẹp tăng cao và hình thức mua bán cũng mở rộng.

Sài Gòn Beauty House - Đơn vị nhập khẩu và phân phối mỹ phẩm Hàn Quốc được nghiên cứu và sản xuất tại New&New



Sài Gòn Beauty House (SBH) là đơn vị nhập khẩu và phân phối, giới thiệu những sản phẩm mỹ phẩm có thương hiệu chất lượng từ Hàn Quốc đã xúc tiến và thành công tại thị trường trong và ngoài nước được sản xuất và nghiên cứu bởi công ty New&New.

Phân phối 4 thương hiệu ở các phân khúc thị trường đa dạng cùng đối tượng khách hàng riêng biệt gồm: Skinia (Brand mỹ phẩm chuyên về make up và làm sạch da dành cho khách hàng ở độ tuổi 20-39); M2 (Brand mỹ phẩm chuyên về chăm sóc da cơ bản với doanh số bán hàng khổng lồ tại Trung Quốc); T.Ten (Brand mỹ phẩm All in one dành cho nam giới được ưa chuộng tại Hoa Kỳ) và The Chay Lab (Brand mỹ phẩm chuyên sâu về điều trị da), SBH mang đến sự an tâm cho các khách hàng mới, khách hàng tiềm năng tại đất nước hình chữ S.

Công ty New&New và sự phát triển không ngừng về lĩnh vực ODM/OEM tại Hàn Quốc

Tại thị trường mỹ phẩm gia công châu Á, có lẽ không có quốc gia nào sở hữu bề dày thành tích, kinh nghiệm ấn tượng hơn Hàn Quốc. New&New - công ty, nhà máy gia công mỹ phẩm hàng đầu tại Hàn Quốc, từng hợp tác sản xuất cùng nhiều nhãn hàng lớn trong và ngoài nước.

Website chính thức của New&New: http://www.newnnew.co.kr/

Sự ấn tượng của New&New được thể hiện qua lượng sản phẩm khổng lồ mà công ty chịu trách nhiệm sản xuất mỗi năm: hơn 3500 loại mỹ phẩm khác nhau cho hơn 120 thương hiệu mỹ phẩm. New&New có thể đảm bảo sản lượng hơn 100 triệu sản phẩm mỗi năm. Giữ vững thành tích là doanh nghiệp dẫn đầu xu hướng tại châu lục và toàn cầu về K-Beauty, có thể thấy New&New và mỹ phẩm made in Việt Nam sẽ là một tổ hợp tiềm năng.

Với kinh nghiệm dày dặn, đường lối chiến lược thiết thực trong thị trường mỹ phẩm ODM, New&New chính là sự lựa chọn đáng tin cậy cho các doanh nghiệp tại Việt Nam.

Với những doanh nghiệp mới, doanh nghiệp nhỏ đang chập chững tiến vào thị trường mỹ phẩm Việt thì việc tìm kiếm và gửi gắm thương hiệu của mình cho một công ty có bề dày về sản xuất, định hướng chiến lược cũng như sở hữu thành công nhất định trên thị trường là điều vô cùng cần thiết. Chọn New&New là hợp tác để cùng thành công, cùng nhau chiếm lĩnh thị trường mỹ phẩm gia công đầy tiềm năng và cơ hội.

