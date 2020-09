Hồng sấy dẻo - món ăn vặt "chân ái" của các chị em nay đã có cách làm vừa dễ lại siêu ngon và để dành được rất lâu

2kg hồng chín.

Hồng chọn những quả không bị đốm, không sâu bệnh, không bị mềm thối. Nên chọn loại hồng không hạt, vỏ ngoài từ vàng đến hơi đỏ.

Hồng đã vào mùa chín, đây là loại trái cây được khá nhiều người yêu thích, không những ngon, ngọt mà còn có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Đây là loại trái cây chứa hàm lượng chất xơ nhiều gấp 2 lần so với các loại trái cây khác, nó giàu chất chống oxi hóa, nhiều nước, vitamin C, vitamin A, protein và là nguồn cung cấp chất sắt, canxi, magie tuyệt vời. Quả hồng được ví như một mỹ phẩm làm đẹp da, Vitamin C, A, chất sắt giúp da hồng hào, cải thiện sức khỏe làn da và tóc. Ăn hồng mỗi ngày còn giúp làm ổn định huyết áp, tốt cho người cao huyết áp. Tannin trong quả hồng thúc đẩy quá trình tiêu hóa của cơ thể, tăng tốc độ giải rượu, đồng thời Vitamin C phong phú trong hồng có tác dụng bảo vệ gan, làm gan hoạt động hiệu quả hơn. Nếu ăn hai quả hồng sau khi uống rượu, ngày hôm sau bạn sẽ không bị đau đầu.