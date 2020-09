Hồng da tre mỗi năm có 1 tháng vào vụ, giá 80 ngàn/kg vẫn không có hàng bán vì khách đặt trước làm quà biếu Trung thu

Mùa hồng giòn Đà Lạt hay hồng Mộc Châu thường kéo dài từ tháng 8 đến tháng 11 hằng năm. Tuy nhiên, mùa hồng da tre – một loại hồng đặc sản lâu năm ở Thái Nguyên lại chỉ có vẻn vẹn trong 1 tháng.



Cứ từ cuối tháng 8 đến hết tháng 9 chính là mùa của những trái hồng da tre Thái Nguyên. Do vậy, phải người sành ăn mới biết tới thời gian mùa vụ của loại hồng quý hiếm này.

Vì chỉ có trong thời gian ngắn như vậy nên ai cũng muốn thưởng thức, mua chậm là hết mùa và không phải muốn ăn là lúc nào cũng đặt hàng được.

Từ cuối tháng 8 đến hết tháng 9 chính là mùa của những trái hồng da tre Thái Nguyên. Ảnh minh họa.

Theo chị Đỗ Thị Huế, 40 tuổi – một người chuyên bán hoa quả trên chợ mạng cho biết, gọi là hồng da tre vì hình thức trông giống hồng ngâm quả to. Thế nhưng chúng lại không phải là loại hồng cứng như hồng ngâm mà là loại hồng mềm như hồng chén hồng trứng.

Tuy nhiên, hồng tre ngon hơn hồng chén rất nhiều vì khi ăn loại quả này không bị nát, không bị chát mà có vị ngọt đậm và dẻo sần sật bên trong.

Đặc biệt, khi ăn loại hồng da tre này cũng thưởng thức theo cách hoàn toàn khác biệt với các loại hồng khác: "Khi mua hồng tre về, tôi thường nhắc khách dựng quả hồng lên, núm chúc xuống đất, để 2 ngày thì hồng sẽ chuyển từ xanh sang màu vàng úa.

Nếu để trên bàn thờ nóng có thể chỉ hơn 1 ngày là hồng chín. Khi thấy trái hồng trong ra, bọc bằng giấy báo cho vào tủ lạnh.

Lúc ăn bổ đôi quả hồng, vì có lớp vỏ cứng nên có thể dùng thìa xúc từng miếng ăn ngon tuyệt. Ăn cách này, dù nhà có tiếp khách cũng sang chảnh, tiện lợi, không lo khách ngại lem nhem".

Một kg hồng da tre Thái Nguyên đang được tiểu thương này bán trên chợ mạng bán với giá 70-80 ngàn đồng/kg: "Vì loại hồng này quý hiếm, lại chỉ có trong thời gian ngắn và ăn ngon miệng, khác biệt hơn hẳn các giống hồng giòn, hồng ngâm khác nên chúng có giá đắt gấp đôi song vẫn thu hút nhiều khách mua. Thậm chí có nhiều nơi bán loại hồng này với giá gần 100 ngàn đồng/kg. 1kg hồng loại quả to được từ 4-5 quả, những quả nhỏ thì khoảng 10-12 quả/kg", chị Huế cho biết.

Hồng da tre nhiều thịt, ngọt thơm, mềm dẻo lại giòn. Ảnh minh họa.

Tiểu thương này cũng lưu ý thêm, khi khách nhận hồng sẽ nhận được những trái còn xanh. Nhưng hồng sẽ lần lượt chín chỉ từ 2-4 ngày. Khi thấy hồng mềm và vỏ trong mọng, thì nên cất trong ngăn mát tủ lạnh đến đủ mát thì lấy ra bổ đôi, dùng thìa xúc ăn.

Hầu hết khách hàng ăn loại hồng này là những khách vip ăn quen: "Họ mua nhiều, mua đi mua lại vì nghiện loại hồng này. Thậm chí có nhiều khách tâm sự cực ghét hồng mềm nhưng vẫn nghiện hồng da tre và coi nó như pudding sang chảnh hoặc như thạch vừa mềm mượt mà lại giòn giòn ngọt lịm, thơm mát. Bởi hồng da tre khi chín màu lòng đào trứng gà, vị thơm ngọt đậm, ăn giòn sần sật".

Chị Lâm Thanh Minh ở khu đô thị Mỹ Đình, Hà Nội mới mua 5kg hồng da tre Thái Nguyên về ăn: "Chị đặt hàng gần cả tuần nay mới nhận được. Mỗi năm cứ đầu tháng 9 là chị lại nhớ đặt loại hồng này. Bởi loại hồng da tre chỉ có thời gian ngắn nên phải tranh thủ thưởng thức không sợ hết hàng".

Người phụ nữ này cũng cho biết, so với các loại hồng khác, hồng da tre đắt hơn hẳn gấp đôi, gấp 3 nhưng loại hồng này nhiều thịt, ngọt thơm, mềm dẻo lại giòn nên nhà chị từ người già đến trẻ nhỏ, ai cũng thích ăn. Do đó, chị cũng không tiếc tiền mua: "Nói chung tiền nào của nấy thôi. Nếu các loại hồng khác có giá từ 30.000-50.000 đồng/kg thì hồng da tre có giá từ 70-100 ngàn đồng/kg. Kích cỡ quả cũng to hơn, 1kg hồng da tre được 5-6 quả, còn các loại hồng khác phải tận 10-12 quả/kg".

Khi thấy hồng mềm và vỏ trong mọng, thì nên cất trong ngăn mát tủ lạnh đến đủ mát thì lấy ra bổ đôi, dùng thìa xúc ăn. Ảnh minh họa.

Bà nội trợ này cũng cho biết, muốn ăn loại hồng này phải đặt trước ít nhất 3-4 ngày. Đặc biệt, giá hồng da tre năm nào cũng vững giá. Những năm mất mùa, loại hồng này còn được bán đắt đỏ hơn mà vẫn khan hiếm.

"Năm nay dù còn cả tháng nữa mới đến Trung thu nhưng chị vẫn phải đặt hàng sớm để người bán gom đơn dần. Khi ấy còn lấy được hồng đem làm quà biếu Tết Trung thu người thân. Do loại hồng này bao sạch, bao chín, bao ngon nên ai ăn cũng sẽ nghiện", chị Minh khẳng định.