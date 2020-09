Hôn nhân giữa Triệu Vy và chồng đã kết thúc bằng một bản “thỏa thuận ngầm”, chính Huỳnh Hữu Long là người tiết lộ chuyện vợ sống chung với trai trẻ?

Dính nghi án sống chung với trai trẻ gia thế khủng Kha Dục Danh sau khi lộ ảnh đi cùng nhau, đến thời điểm hiện tại Triệu Vy vẫn chưa chính thức lên tiếng. Điều này khiến công chúng không khỏi tò mò mà liên tục suy luận.

Mới đây, 1 blogger có tiếng trong làng giải trí Hoa ngữ đã đăng tải những thông tin được cho là đang ám chỉ tới cuộc hôn nhân giữa Triệu Vy và Huỳnh Hữu Long.

Cụ thể, blogger này tiết lộ: “Cách Cách mắt to và chồng đã tiến hành thảo luận một thỏa thuận bằng miệng rằng 2 người sẽ không can thiệp vào tình cảm riêng của nhau. Tuy nhiên quyền nuôi con thuộc về người chồng. Hiện tại, Cách Cách mắt to cảm thấy hối hận, nghĩ cách giành lại quyền nuôi con”.

Tin tức được đăng tải trên QQ.

Blogger ám chỉ hôn nhân của Triệu Vy đã kết thúc.

Người này cũng cho hay, dù nhiều lần đàm phán với chồng nhưng Triệu Vy không đạt được kết quả như mong muốn. “Do chồng giở trò nên chuyện xấu của Cách Cách mắt to sẽ bị lộ ra”, blogger tiết lộ.

Huỳnh Hữu Long được cho là người tiết lộ chuyện Triệu Vy hẹn hò.

Trên thực tế thì tin đồn Triệu Vy ly thân với Huỳnh Hữu Long rộ lên đã khá lâu. Sau lùm xùm liên quan đến vấn đề tài chính, vợ chồng Triệu Vy không còn xuất hiện hay tương tác với nhau ở trên mạng xã hội. Điều này càng khiến công chúng càng thêm tin tưởng việc hai vợ chồng chia tay là thật.

Nguồn: QQ