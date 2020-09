Hơn Kim Tae Hee tận gần 10 tuổi nhưng vợ Jang Dong Gun vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung bất ngờ

Trên trang cá nhân mới đây, nữ diễn viên Go So Young - bà xã Jang Dong Gun đã đăng tải hai bức hình khi cô cùng bạn bè đi uống trà chiều.

Những bức hình mới nhất của Go So Young nhanh chóng nhận được sự quan tâm và chú ý từ cộng đồng mạng. Đa số đều cảm thấy ngưỡng mộ trước vẻ ngoài tươi trẻ cùng nhan sắc xinh đẹp không thay đổi của bà xã Jang Dong Gun.

Bà xã Jang Dong Gun khoe nhan sắc xinh đẹp và trẻ trung ở tuổi 48.

Chỉ còn vài ngày nữa là Go So Young sẽ bước sang tuổi 48, nhưng nhiều người nhận xét rằng, trên gương mặt của bà xã Jang Dong Gun hầu như không thấy được sự lão hóa. Thậm chí có người còn cho rằng, dù hơn Kim Tae Hee gần 10 tuổi nhưng Go So Young trông trẻ hơn rất nhiều so với đàn em.

Nhìn Go So Young không ai nghĩ là cô đã là mẹ của hai đứa con một 10 tuổi và một 6 tuổi. Trong khi Kim Tae Hee gần đây lại trở thành chủ đề gây tranh cãi khi lộ diện nhan sắc thật có dấu hiệu lão hóa rõ nét trên gương mặt.