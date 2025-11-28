Hơn 400 thí sinh thi tài tại Liên hoan âm nhạc Quốc gia Vietnam National Music Festival 2025

Festival năm nay đã tạo dấu ấn mạnh mẽ với lượt thí sinh đăng ký đông đảo bất ngờ, BTC đã nhận gần 700 đơn đăng ký chỉ trong tháng đầu tiên phát động. Qua đó 400 thí sinh đã xuất sắc lọt vào vòng chung kết trực tiếp mang tên "Shining Star" sẽ diễn ra cuối tuần này tại Học viện Âm nhạc Quốc gia và Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân Đội.

Trong đó ngoài các thí sinh đăng ký cá nhân còn có sự tham gia của 20 trung tâm nghệ thuật từ khắp mọi miền Tổ quốc. Bao gồm: Trung tâm Nghệ thuật Thu Phương Piano; TT Nghệ thuật Mai Hoa Piano; TT Nghệ thuật Kiều Linh Piano; TT Nghệ thuật The Classic; TT Nghệ thuật Tompiano; TT Nghệ thuật Piano Hoàng Cung Art Center; TT Nghệ thuật Rose Music; TT Nghệ thuật Green Art & Music Academy; TT Nghệ thuật Piano Hoàng Cung; VIVO Hanoi Sound; TT Nghệ thuật Phương Bắc Piano; TT Nghệ thuật Kvart Bắc Ninh; TT Piano Royal Star Tuyên Quang; TT Nghệ thuật Hand-Art; TT Nghệ thuật Hoa Hướng Dương; TT Nghệ thuật Panda Club; TT Nghệ thuật Ân Piano – Piano Yêu Thương; TT Dạy Piano & Thanh nhạc Hải Dương; TT Nghệ thuật Kiano; Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm – Rubik; TT Nghệ thuật Hà Nội Academy; TT Nghệ thuật Rosie.

Đây là cuộc thi âm nhạc quy mô toàn quốc, dành cho thí sinh từ 5 – 18 tuổi, do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp tổ chức cùng Hanoi EventMore, cùng sự đồng hành chuyên môn từ Hoàng Cung Art Center.

Chương trình hướng tới xây dựng một sân chơi nghệ thuật chất lượng cao, nơi những tài năng trẻ có thể thỏa sức thể hiện khả năng, được chạm tới sân khấu chuyên nghiệp và tiếp nhận định hướng từ đội ngũ chuyên môn hàng đầu Việt Nam và quốc tế. Vietnam National Music Festival 2025 quy tụ một dàn Ban Giám khảo có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm giảng dạy và biểu diễn, bảo đảm tính công bằng và chất lượng cho từng hạng mục như: GS. Vasily Shcherbakov, Giáo sư – Tiến sĩ sư phạm âm nhạc tại Nhạc viện Quốc gia Mát-xcơ-va, PGS.TS Nguyễn Huy Phương, PGS. TS Nguyễn Thị Tố Mai cùng nhiều tiến sĩ/ thạc sĩ lĩnh vực âm nhạc, hứa hẹn mang đến một sân chơi chất lượng và quy mô cho thanh thiếu nhi yêu âm nhạc và nghệ thuật.

Thông tin Gala & Chung kết Vietnam National Music Festival 2025