Hơn 40 hố ga mất nắp ‘bẫy’ người đi đường ở Hà Nội

Một lãnh đạo UBND xã Đa Tốn cho biết, trên hơn 1 km vỉa hè đường Lý Thánh Tông có khoảng 40 hố ga bị mất nắp. Nguyên nhân là do bị kẻ gian lấy trộm. "Trước đó, Công an huyện Gia Lâm đã bắt quả tang một đối tượng trộm nắp hố ga trên địa bàn. Xã cũng đã đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Huyện Gia Lâm sớm bổ sung nắp hố ga bị mất cắp để đảm bảo an toàn cho người dân khi đi qua tuyến đường này", vị lãnh đạo này nói.