Hơn 280 công dân Việt Nam tại Ukraine về nước an toàn

Đúng 11h30 ngày 8/3, chuyến bay mang số hiệu VN88 của hãng hàng không Quốc gia Việt Nam đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Quốc tế Nội Bài cùng với hơn 280 công dân người Việt đầu tiên được sơ tán khỏi vùng chiến sự Ukrainre.

Trên chuyến bay VN88 có gần 100 trẻ em, trong đó có nhiều bé dưới 2 tuổi, cùng với khoảng 100 phụ nữ và người cao tuổi, tất cả đều an toàn và khỏe mạnh. Đây là chuyến bay sơ tán nhân đạo đầu tiên do Chính phủ tổ chức miễn phí để đón bà con trở về. Điều này một lần nữa khẳng định chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam.



Hành khách trên chuyến bay VN88 hạ cánh xuống sân bay Nội Bài an toàn (Nguồn: Dân trí)

So với các cuộc sơ tán công dân ở nước ngoài trước đây, lần này ẩn chứa những khác biệt và khó khăn hơn. Cộng đồng người gốc Việt ở Ukraine đa phần là cư trú hợp pháp, sinh sống ở đây đã nhiều năm. Họ mong chiến tranh sớm kết thúc để trở lại cuộc sống bình thường nên việc rời đi buộc họ phải đắn đo, cân nhắc rất kỹ. Một bộ phận không đầy đủ giấy tờ hay có trường hợp phải thay đổi danh sách ở phút chót do nhiễm COVID-19 đã khiến việc sơ tán công dân tại Ukraine lần này phức tạp hơn, vất vả hơn so với trước.

Tính đến tối 7/3, các cơ quan đại diện ta ở các nước đã đón tiếp khoảng 3.500 người Việt được sơ tán khỏi vùng chiến sự tại Ukraine sang các nước lân cận. Trong số này, nhiều người có nguyện vọng tạm thời ở lại, số khác muốn đi tiếp sang nước thứ ba, một số mong muốn trở về Việt Nam.

Theo kế hoạch, sáng ngày 10/3, Chính phủ sẽ bố trí 1 chuyến bay nữa đón 270 công dân trở về từ Warsaw, Ba Lan. Thời gian tới, căn cứ nhu cầu thực tế số lượng người Việt Nam sơ tán từ Ucraina sang các nước láng giềng có nguyện vọng về nước, Chính phủ sẽ xem xét triển khai thêm các chuyến bay tiếp theo.