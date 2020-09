Hơn 21.000 sản phẩm Pate Minh Chay được sản xuất và bán ra thị trường trong 2 tháng gần đây

Chiều 8/9, phát biểu tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Hà Nội, đã thông tin những vấn đề liên quan đến quá trình xử lý công ty sản xuất Pate Minh Chay.

Theo ông Hùng, Cục Quản lý thị trường TP.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo xử lý kịp thời vụ việc nghiêm trọng liên quan đến sản phẩm Pate Minh Chay của Công ty TNHH Hai thành viên Lối sống mới (có trụ sở tại thị trấn Đông Anh). Đội Quản lý thị trường số 9, Cục Quản lý thị trường TP.Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị liên quan thành lập Đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh, sản xuất của Công ty TNHH Hai thành viên Lối sống mới.

Lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều lỗi vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh sản xuất của công ty này. UBND huyện Đông Anh đã ra quyết định xử phạt 17,5 triệu đồng đối với Công ty TNHH Hai thành viên Lối sống mới do không đảm bảo quy định về an toàn thực phẩm.

"Xuất phát từ thông tin 2 vợ chồng ở huyện Hoài Đức bị ngộ độc được điều trị tại bệnh viện Bạch Mai sau khi ăn pate Minh Chay, lực lượng chức năng của TP.Hà Nội đã vào cuộc kiểm tra Công ty TNHH Hai thành viên Lối sống mới.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện 3 lỗi vi phạm của Công ty TNHH Hai thành viên Lối sống mới với hành vi sử dụng người tiếp xúc với thực phẩm mà không đeo khẩu trang; sử dụng dụng cụ thu gom chất thải rắn không có nắp đậy; Công ty này vi phạm quy định "Hàng hóa có nhãn không ghi đủ hoặc ghi không đúng các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa với hàng hóa có giá trị từ 10 đến 20 triệu đồng. Với 3 lỗi vi phạm hành chính nêu trên, Công ty TNHH Hai thành viên Lối sống mới bị UBND huyện Đông Anh xử phạt tổng cộng 17,5 triệu đồng", ông Hùng cho hay

Ngoài ra, theo ông Hùng, Công ty TNHH Hai thành viên Lối sống mới được thành lập trong năm 2018. Tuy nhiên, đến tháng 1/2020, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội) mới cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho công ty này. Nhưng vì lý do dịch bệnh Covid-19, doanh nghiệp này không hoạt động cho đến tháng 7/2020.

"Từ ngày 1/7/2020 cho đến khi phát hiện vụ việc, công ty này đưa ra thị trường trên 10.000 sản phẩm thực phẩm chay trên thị trường với phương thức bán hàng online, chứ không có cửa hàng hay hệ thống phân phối.

Đặc biệt trong tháng 7 và 8, Công ty này đã sản xuất và xuất bán 21.540 sản phẩm, khối lượng hàng hóa 8.937kg (19.142 đơn hàng cho khách hàng cả nước theo số liệu báo cáo công ty cung cấp ", ông Nguyễn Minh Hùng nói.

Theo ông Hùng, sau khi có bệnh nhân ngộ độc botulinum, ngày 30/8, cục An toàn thực phẩm bộ Y tế xuống kiểm tra và đã đình chỉ hoạt động Công ty TNHH Hai thành viên Lối sống mới. Đến ngày 31/8, Cục An toàn thực phẩm bộ Y tế đã có văn bản gửi Công an TP.Hà Nội vào cuộc.