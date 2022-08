Hơn 15 triệu mũi tiêm vaccine COVID-19 bị sai thông tin, Bộ Y tế yêu cầu khẩn

Trước đó nhiều chuyên gia, Bộ Y tế chỉ ra nguyên nhân của việc sai thông tin tiêm vaccine ngừa COVID-19 do thông tin của người dân khai báo khi đi tiêm trước đây không chính xác. Đặc biệt là trong các khoảng thời gian đỉnh điểm, dịch bùng phát tại nhiều tỉnh thành trên cả nước dẫn tới việc khi kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để đối sánh thông tin thực hiện quy trình cấp hộ chiếu vaccine sẽ không thực hiện được do sai thông tin. Nhân viên y tế phải phối hợp với tổ công tác đề án 06 và công an địa phương thực hiện xác minh lại rất khó khăn.

Ngoài ra, một số địa phương còn chậm trễ ban hành các văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai cấp Hộ chiếu vaccine theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế.