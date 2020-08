Hơn 10 tấn bánh kẹo, trà sữa không rõ nguồn gốc tuồn vào Hà Nội chờ bán dịp Trung thu

Vụ bắt giữ nằm trong kế hoạch cao điểm kiểm tra, ngăn chặn tình hình vi phạm về an toàn thực phẩm của Đội 4, Phòng Cảnh sát môi trường Công an thành phố Hà Nội trong đợt trung thu năm nay.

Toàn bộ số hàng vi phạm gồm bánh trung thu, kẹo các loại và trà sữa pha sẵn phục vụ thị trường dịp Tết trung thu sắp đến.

Bánh Trung thu

Trà sữa

Điều lo ngại nhất với cơ quan công an là số bánh kẹo này không hề có bất cứ giấy tờ của cơ quan quản lý chuyên ngành nào chứng minh đủ điều kiện về an toàn thực phẩm. Vì vậy, có an toàn với sức khoẻ người sử dụng hay không thì không thể khẳng định được.

Lái xe khai nhận, vận chuyển từ Lào Cai về Hà Nội tiêu thụ cho các cửa hàng trên địa bàn.Tổng số hàng bị bắt giữ lên đến khoảng hơn 10 tấn.... Hiện chủ hàng vẫn chưa xuất trình được bất cứ giấy tờ gì liên quan đến số bánh kẹo kể trên.

Tất cả mang tem nhãn chữ nước ngoài

Lực lượng chức năng đang lập biên bản

Đây không phải là lần đầu tiên Đội 4, Phòng cảnh sát môi trường Công an Hà Nội phối hợp với cơ quan quản lý thị trường ở Hà Nội bắt giữ các vụ vi phạm vi phạm về an toàn thực phẩm, trong vòng nửa tháng trở lại đây.