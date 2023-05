Hôm nay, WHO đưa ra tuyên bố quan trọng về một tình trạng khẩn cấp khác?

Cuộc họp báo được tổ chức 1 ngày sau cuộc họp quan trọng của Ủy ban khẩn cấp (EC) về Các quy định y tế quốc tế (IHR) liên quan đến Mpox - tức đậu mùa khỉ - một dịch bệnh được tuyên bố là Tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng gây quan ngại quốc tế (PHEIC) vào năm 2022.



Cuộc họp báo toàn cầu "lịch sử" năm 2022, trong đó Mpox (khi đó vẫn được gọi là đậu mùa khỉ) được tuyên bố tạo thành PHEIC - Ảnh: WHO

PHEIC là mức cảnh báo cao nhất mà Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đưa ra cho một dịch bệnh. COVID-19 là ví dụ điển hình về PHEIC, vừa được tuyên bố kết thúc vào ngày 5-5 vừa qua sau hơn 3 năm.



Song song với thư mời họp báo trực tuyến, thông cáo báo chí mà Báo Người Lao Động nhận được từ WHO tối 10-5 dẫn lời Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus trong cuộc họp của EC IHR Mpox, cho biết số ca đậu mùa khỉ được báo cáo trên toàn cầu trong 3 tháng qua ít hơn tới 90% so với số ca của 3 tháng trước đó.



Tính đến nay, tổng cộng hơn 87.000 ca mắc và 140 trường hợp tử vong do đậu mùa khỉ đã được báo cáo cho WHO từ 111 quốc gia trong khoảng 1 năm bùng phát bất thường.

Chủ yếu dữ liệu này được báo cáo từ các quốc gia ngoài châu Phi, nơi không thường xuyên lưu hành dịch bệnh trong các năm trước đó, nhưng bất ngờ ghi nhận nhiều ca từ giữa năn 2022.

Theo tiến sĩ Tedros, do sự huy động toàn cầu và phản ứng nhanh chóng của hầu hết các quốc gia, giờ đây đã có sự tiến bộ ổn định trong việc kiểm soát đợt bùng phát.

Tuy nhiên vẫn còn mối lo ngại rằng virus vẫn tiếp tục lây lan ở một số cộng đồng, ví dụ các trường hợp liên quan đến du lịch được ghi nhận ở Tây Thái BÌnh Dương, cũng như dữ liệu không rõ ràng từ phía châu Phi, nơi dịch bệnh vẫn lưu hành nhiều năm qua nhưng chưa được quan tâm đúng mức.



Ngoài ra, các quốc gia đang chậm lại trong việc giám sát và cung cấp khả năng tiếp cận xét nghiệm và vắc-xin.

WHO khuyến nghị tích hợp phòng ngừa và chăm sóc Mpox vào các chương trình y tế hiện có ở các quốc gia, điều sẽ cho phép tiếp cận dịch vụ chăm sóc dễ dàng và có phản ứng thích hợp, nhanh trong khi xảy ra các đợt bùng phát trong tương lai.

EC IHR Mpox hôm 10-5 đưa ra khuyến nghị cho Tổng Giám đốc WHO. Từ đó, tiến sĩ Tedros sẽ cân nhắc và đưa ra tuyên bố chính thức trước giới truyền thông toàn cầu về việc duy trì hay kết thúc tình trạng PHEIC của Mpox, tức đậu mùa khỉ.