Hôm nay gia đình sẽ được gặp bé sơ sinh bị mẹ bỏ rơi trong khe tường ở Hà Nội

Tối 3/9, ông Đỗ Quốc Trịnh – Phó Chủ tịch UBND TT Trâu Quỳ cho biết, chờ đợi hơn 10 ngày theo dự kiến, phía UBND TT đã liên hệ với Công an huyện Gia Lâm về kết quả xác minh huyết thống giữa bé N.P.Đ và ông ngoại. Tuy nhiên công an huyện vẫn chưa nhận được kết quả xét nghiệm từ Viện Kỹ thuật Khoa học hình sự - Bộ Công an gửi về.

"Tôi thường xuyên liên hệ với phía gia đình và bệnh viện để vừa là hỏi thăm sức tình hình sức khỏe của bé và cũng để nắm bắt tâm lý của mẹ bé. Hiện tại thì cháu ở bên đó cũng không vấn đề gì, nếu như có người nhà mà đón cháu chăm sóc được thì tốt hơn, cả gia đình, chứ cháu thì khỏe rồi, tự ăn tự chơi được. Mỗi tội là cháu còn hơi nhỏ và trong thời gian chưa có xác nhận huyết thống thì cứ để bé được chăm sóc ở bệnh viện sẽ tốt hơn.", ông Trịnh nói.

Hôm nay gia đình sẽ được gặp bé lần đầu tiên

Theo ông Trịnh, chính quyền rất mong muốn có kết quả xác định huyết thống để còn bàn giao cháu về cho gia đình chăm sóc, nuôi dưỡng theo đúng quy định.



"Hôm trước tôi cũng nhận được thông tin từ người nhà của cháu là muốn xin ý kiến và giới thiệu của phía ủy ban giúp cho gia đình, để sang thăm cháu nhưng chúng tôi cũng thẳng thắn là không thể giới thiệu sang để thăm được.



Bởi lẽ, bên cơ quan công an chưa xác định rõ giữa 2 bên có mỗi liên hệ người thân. Cho nên là chúng tôi cũng không dám giới thiệu. Cũng là chờ lâu quá. Chúng tôi dự kiến là chiều 4/9 sang, tôi gọi cho ông ngoại cháu là có sang thăm cháu thì đi cùng".

Ông Trịnh nói thêm, ông muốn gia đình sang thăm cháu để yên tâm hơn: "Chứ chưa nhìn thấy cháu mà chỉ nghe nói không thôi thì cũng chưa thực sự yên tâm. Tôi đã liên lạc với gia đình, dự kiến là khoảng cuối giờ chiều 4/9 sẽ cùng gia đình sang thăm cháu. Đây là mình xử lý ở mặt tình. Còn lý và để gia đình danh chính ngôn thuận đến nhận và thăm nom bé thì vẫn phải kết từ phía công an".

Liên quan tới tình trạng sức khỏe của mẹ cháu bé, Chủ tịch UBND thị trấn Trâu Quỳ cho biết hiện tại đã khá hơn, tinh thần cũng tốt dần lên, bớt trầm cảm so với khi mới xảy ra sự việc.



"Tôi nắm được thông tin mẹ bé cũng có sữa nhưng không nhiều. Có lẽ là mẹ không có con bú trực tiếp và thiếu hơi con trẻ thì cũng sẽ ảnh hưởng đến nguồn sữa. Với nữa, từ tinh thần không thoải mái thì nguồn sữa cũng bị ảnh hưởng. Tôi cũng an ủi, động viên gia đình để họ an tâm", ông Trịnh chia sẻ.

Đại diện chính quyền cho biết thêm, trong trường hợp bé khoẻ, hoặc vì lý do nào đó mà bé phải xuất viện mà chưa đủ cơ sở để giao cho gia đình thì phía ủy ban sẵn sàng đón cháu. Phương án này chính quyền đã tính toán, nếu đón cháu về thì giao cho hội phụ nữ, và sắp xếp cho mẹ nào đang nuôi con nhỏ để bé có thể dùng sữa mẹ và có hơi ấm của người mẹ.