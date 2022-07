Hôm nay (6/7), hơn 1 triệu thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2022

Khi đi làm thủ tục dự thi, thí sinh nhớ mang theo Thẻ căn cước công dân và Giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022; tuân thủ nghiêm túc các quy định phòng, chống dịch COVID-19, đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm thủ tục tại điểm thi.

Theo đó, thí sinh tới điểm thi, vào đúng phòng thi (ghi trong Giấy báo dự thi) để làm thủ tục dự thi; xem kỹ danh sách dự thi về các thông tin cá nhân. Nếu thấy có bất cứ sai sót nào về họ, tên đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh, khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên, thí sinh cần báo ngay cho cán bộ coi thi hoặc những người làm nhiệm vụ tại điểm thi để xem xét, kịp thời xử lý.

Tại buổi làm thủ tục dự thi, thí sinh sẽ được giáo viên phổ biến lại một lần nữa về quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông và những quy định trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; nghe phổ biến lại lịch thi từng môn; các hiệu lệnh trống (hoặc chuông) sẽ được sử dụng tại điểm thi...

Lịch thi tốt nghiệp THPT 2022.

Sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022

Các địa phương đều đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án tổ chức thi trong tất cả các khâu, từ in sao đề thi, vận chuyển đề thi đến chuẩn bị địa điểm thi, cơ sở vật chất, công tác hậu cần…

Ghi nhận từ các tỉnh, thành phố trên cả nước đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 diễn ra trong hai ngày 7-8/7 đã hoàn tất.

Các địa phương sẵn sàng để tổ chức một kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, vì quyền lợi tốt nhất của thí sinh.

Những ngày qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thành lập 5 đoàn kiểm tra do các Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm Trưởng đoàn, để kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi tại một số địa phương trọng điểm và vùng sâu xa, khó khăn trên toàn quốc như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Lai Châu, Nam Định, Quảng Ninh, Hà Nam, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Vĩnh Long và Cần Thơ.

Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập 10 đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tại Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Hà Giang, Thái Nguyên, Bắc Giang, Hải Dương, Thái Bình, Bình Thuận, Đồng Nai, Thừa Thiên-Huế, Quảng Trị, Khánh Hòa, Phú Yên, Đà Nẵng, Quảng Nam, Long An, Đồng Tháp, Hậu Giang và Bạc Liêu.

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT 2022.

Một trong những vấn đề được lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đặc biệt lưu ý trong quá trình kiểm tra, đó là công việc liên quan đến đề thi. Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, các sai sót khác có thể tầm ảnh hưởng không quá lớn, nhưng đề thi chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng ảnh hưởng đến kỳ thi trên toàn quốc. Vì vậy, việc nhắc nhở là cần thiết, đặc biệt trong bối cảnh thiết bị công nghệ ngày càng phát triển tinh vi.

Việc in sao đề thi được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho các địa phương thực hiện tại một địa điểm an toàn, biệt lập và được lực lượng Công an kiểm tra, bảo vệ nghiêm ngặt đến khi hết giờ làm bài môn cuối cùng của Kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Trong quá trình kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức thi tại một số tỉnh, thành phố, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ luôn nhấn mạnh cần xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của kỳ thi không chỉ để lấy kết quả xét công nhận tốt nghiệp Trung học Phổ thông mà còn là căn cứ để nhiều cơ sở giáo dục đại học sử dụng xét tuyển, do đó, kỳ thi phải tổ chức hết sức chặt chẽ, công bằng, bảo đảm quyền lợi cho người học.

Ngoài ra, các địa phương cần kiểm tra, rà soát lại các khâu dự phòng trong trường hợp thiên tai, dịch bệnh bất thường. Chú ý đến việc hỗ trợ các thí sinh có điều kiện khó khăn hoặc có nhu cầu cần giúp đỡ, không để các thí sinh gặp khó khăn về phương tiện đi lại, chỗ ăn ở mà phải bỏ thi.