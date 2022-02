49 ngày bé gái 8 tuổi ở TP.HCM: "Thời gian trôi nhanh quá, nỗi đau thì dường như mới hôm qua phải không?"

Thời gian vừa qua, vụ việc bé N.T.V.A. (8 tuổi) bị người tình của bố bạo hành dẫn đến tử vong đã khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Ở thời điểm hiện tại, gia đình mẹ ruột bé đã gửi đơn tố cáo và cho biết có 3 luật sư hiện đang đứng ra hỗ trợ gia đình hoàn toàn miễn phí là: Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ cùng các luật sư thuộc Chi hội LS Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM; Luật sư Phạm Công Hùng; Luật sư Nguyễn Anh Thơm cùng cộng sự.

Bé V.A mất do bị bạo hành khiến dư luận vô cùng xót xa

Diễn biến xoay quanh sự việc này vẫn luôn là tâm điểm thu hút sự quan tâm, chú ý của dư luận.

Sáng nay (8/2), gia đình bé V.A đã tổ chức lễ 49 ngày cho cháu tại chùa Tường Nguyên (quận 4). Bác bé V.A cũng đã chụp lại buổi lễ được các sư thầy và gia đình chuẩn bị chu đáo cho cô bé.

Chia sẻ thêm trên trang Facebook cá nhân, chị Thanh Loan - bác của V.A nghẹn ngào tâm sự: "Hôm nay gia đình làm lễ 49 ngày cho con. Từ hôm qua, ở một số nơi cũng đã tổ chức cầu siêu cho con rồi. Thế giới thật ấm áp và tình người thì bao la đến nhường nào.

Hôm qua, mẹ con gần 10 giờ đêm còn nhắn cho bác, nói em vừa đi cắm hoa cho con về. Thương con bao nhiêu bác thương mẹ H. bấy nhiêu. Nhưng bác biết con đã đến được nơi hạnh phúc, vui vẻ rồi và mẹ con cũng tin thế".

Gia đình đã làm lễ 49 ngày cho bé V.A. tại chùa

Bác bé V.A. cũng cho biết thêm, thời gian vừa qua không ít người đã lên tiếng, viết bài liên quan đến vụ việc nhưng đều bị gỡ bài, hack Facebook một cách khó hiểu.

Chị Loan chia sẻ: "Rất nhiều ngày qua, những người lên tiếng cho con đều bị thế lực nào đó tìm cách khủng bố, hack Facebook, nhưng họ cũng đâu có sợ gì đâu, họ vẫn ngày ngày cầu nguyện, viết bài, đăng bài, quan tâm hỏi han vụ án đến đâu rồi. Ngày đầu tiên chính thức đi làm trở lại, cũng là ngày cúng thất 7 cho con. Thời gian thì trôi nhanh quá, mà nỗi đau thì dường như mới chỉ ngày hôm qua phải không?".

Ngay sau khi bài viết của người thân bé V.A được đăng tải đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Rất nhiều người đã để lại lời động viên gia đình và cầu nguyện cho cô bé 8 tuổi hạnh phúc ở nơi thiên đường. Bên cạnh đó, nhiều người cũng mong mẹ bé V.A. nói riêng và người thân cô bé luôn mạnh mẽ và thật kiên cường để theo đuổi hành trình đòi lại công lý cho cô bé xấu số.

Đồng thời hy vọng, pháp luật sẽ nghiêm minh, có bản án đích đáng xử đúng người, đúng tội, để không một em bé nào phải chịu cảnh đau đớn như thế nữa.

Trước đó, Công an TP.HCM đã quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, ngụ tỉnh Gia Lai, trú quận Bình Thạnh) về tội “Giết người" và khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ quận 1) về tội "Hành hạ người khác" và "Che giấu tội phạm".