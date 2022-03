Hollywood phản ứng trái chiều về "cú đấm" bênh vợ của Will Smith tại Oscar

Mới đây, tờ The Guardian đã có bài viết với tiêu đề gây chú ý xung quanh hành động của Will Smith tại lễ trao giải Oscar lần thứ 94 vừa qua: "Bạo lực là không tốt: Hollywood phản ứng trước việc Will Smith đánh Chris Rock".

Hành vi "tát" đồng nghiêp ngay trên sân khấu Oscar của Will Smith đã trở thành chủ đề được bán tán nhiều nhất trên mạng xã hội hiện nay. Bên cạnh sự ủng hộ và đồng tình thì cũng có khá nhiều ý kiến phản đối hành động của Will Smith.

Họ cho rằng, dù có vì nguyên nhân gì đi chăng nữa, đây vẫn được coi là một hành vi bạo lực.

Một trong những người lên tiếng đầu tiên về hành động của Will Smith chính là con trai nam tài tử. Trên trang Twitter cá nhân, Jaden Smith chia sẻ rằng: "Và đó là cách chúng ta làm". Cậu con trai 23 tuổi của Will Smith thể hiện sự ủng hộ.

Jaden - con trai Will Smith lên tiếng.

Ca sĩ 50 Cent thể hiện sự ủng hộ với Will Smith: "Tên *** đừng bao giờ nhờn với tôi".

Ca sĩ 50 Cent

Hậu Oscar, nam diễn viên Lakeith Stanfield cũng được phóng viên hỏi về khoảnh khắc của Will Smith: "Tôi không biết nữa, thật là điên rồ. Tôi không biết nữa, nó thật là siêu thực".

Trong khi đó, nữ diễn viên Sophia Bush đã viết trên Twitter của mình rằng: "Bạo lực là không ổn. Tấn công không bao giờ là câu trả lời. Đây là lần thứ 2 Chris chế giễu Jada trên sân khấu Oscars và tối nay anh ấy đã nói tới chứng rụng tóc của cô ấy. Nói động tới bệnh tật của ai đó là sai lầm. Cố ý làm như vậy là một sự tàn nhẫn. Cả hai đều cần hít thở sâu".

Nữ diễn viên Sophia Bush.

Ngoài ra, một đại diện của Sở Cảnh sát thành phố Los Angeles (LAPD) mới đây đã đưa ra tuyên bố về vụ việc diễn ra tại Oscar lần thứ 94: "Cơ quan điều tra thuộc LAPD đã biết về vụ việc giữa hai cá nhân trong chương trình trao giải thưởng của Viện Hàn Lâm. Vụ việc liên quan đến một cá nhân tát người khác. Cá nhân liên quan đã từ chối khai báo với cảnh sát. Nếu sau này, đương sự muốn có trình báo vụ việc, LAPD sắn sàng tiếp nhận để điều tra".

Nguồn: The Guardian

https://afamily.vn/hollywood-phan-ung-trai-chieu-ve-cu-dam-benh-vo-cua-will-smith-tai-oscar-20220328141740433.chn