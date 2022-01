Hỏi "Vì sao lại học Tiếng Việt", bác Tây 71 tuổi trả lời một câu cưng muốn xỉu, còn nhắn nhủ thêm đôi dòng đúng chuẩn "tấm chiếu cũ"

Dù chưa phải là ngôn ngữ quá phổ biến, được nhiều người học như Tiếng Anh, Tiếng Đức, Tiếng Pháp,... nhưng những năm qua, lượng người nước ngoài học Tiếng Việt tăng lên rất nhiều. Thậm chí, Tiếng Việt còn được dạy tại một số trường phổ thông, đại học ở nước ngoài.

Tại Mỹ, nhiều trường đại học lớn đã đưa Tiếng Việt vào giảng dạy, như Đại học Houston, Đại học California, Đại học Yale, Đại học Oriental, Đại học Washington, Đại học Oregon... Vào năm 2021, Tiếng Việt cũng lần đầu được giảng dạy tại 2 trường đại học danh tiếng thế giới, thuộc khối Ivy League là Đại học Brown và Đại học Princeton.

Hay Tiếng Việt cũng được đưa vào kỳ thi đại học tại Hàn Quốc. Mỗi năm, cộng đồng mạng đều háo hức xem đề thi Tiếng Việt ở Hàn Quốc khó như nào, có bộ câu hỏi ra sao,...

Ngoài lý do học thuật, học để tìm công việc,... thì nhiều nước ngoài còn tìm đến Tiếng Việt vì những lý do rất đáng yêu, chẳng hạn như ông bác người Anh tên Garth Giles trong câu chuyện dưới đây.

Chẳng là vào năm 2016, trên mạng xã hội từng xuất hiện topic "Why do you want to learn Vietnamese?" (Vì sao bạn muốn học Tiếng Việt), một tài khoản tên Garth Giles đã vào chia sẻ câu chuyện của mình:

"Tôi đang học Tiếng Việt ở tuổi 71 này. Bởi vì tôi đã lấy một người phụ nữ Việt đáng yêu được gần 15 năm rồi. Lúc đầu, tôi từng mong ngôn ngữ của vợ sẽ thấm nhuần tôi, thông qua việc nghe cô ấy nói chuyện với con trai và bạn bè hằng ngày. Nhưng mà đời thì không như là mơ nên chuyện đó không xảy ra.

Sau khi về hưu, chúng tôi có một ngôi nhà ở Việt Nam (mặc dù tôi vẫn sống ở Anh). Người Việt Nam rất thân thiện, mến khách và tôi thực sự muốn được tham gia vào các câu chuyện của vợ với họ hàng, khách đến chơi nhà, rồi thì hàng xóm, cô bán hàng tạp hóa, ti tỉ người trên đường - những người rất vui vẻ nói "Hello" với tôi, mà tôi thì chẳng thể hồi đáp nhiều hơn".

Sau khi thể hiện tình yêu với Việt Nam, bác Tây cũng không quên cảnh báo về độ khó của ngôn ngữ chúng ta: "Tiếng Việt không hề dễ học. Sự khác biệt về âm sắc là rất nhỏ và bạn sẽ phải học cách phát âm những âm mà bạn chưa bao giờ trải qua trước đây!

"I'm fine, and you" có thể dịch sang Tiếng Việt là "Tôi khỏe, còn bạn" nhưng trong các tình huống thực tế, mọi người hiếm xưng hô là "Tôi", "bạn". Mọi người sẽ xưng hô dựa theo giới tính, tuổi tác, địa vị xã hội,.. của nhau".

Chia sẻ của bác Tây Garth Giles sau đó nhận được rất nhiều sự quan tâm và phản hồi. Còn bạn, bạn có quen người ngoại quốc nào đang học Tiếng Việt không và lý do học của họ là gì? Hãy cùng tìm hiểu và chia sẻ với chúng tôi nhé!

