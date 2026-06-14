Hội phụ huynh Võ Hoàng Yến và Đỗ Long dẫn Minh Tú sang Singapore “thực tập làm mẹ bỉm”

HỘI PHỤ HUYNH DẪN “MẸ BẦU TƯƠNG LAI” ĐI THỰC TẬP TẠI SINGAPORE

Nếu ở những vlog du lịch trước đây, khán giả thường thấy bộ ba xuất hiện với hình ảnh thời trang và giải trí quen thuộc, thì lần này hành trình lại mang màu sắc hoàn toàn khác khi Võ Hoàng Yến và Đỗ Long trực tiếp đưa Minh Tú đi sang Singapore tham quan nơi đang lưu trữ tế bào gốc cuống rốn của bé Nubi và Sunny.

Trong suốt chuyến đi, Võ Hoàng Yến và Đỗ Long cũng “nhập vai” phụ huynh chính hiệu để chia sẻ kinh nghiệm thực tế cùng Minh Tú, khi nữ siêu mẫu hiện đang tìm hiểu nhiều hơn về việc chuẩn bị sức khỏe cho tương lai trước kế hoạch làm mẹ. Bên cạnh những câu chuyện cá nhân, Minh Tú cũng đặc biệt quan tâm đến chủ đề “lưu trữ tế bào gốc cuống rốn để làm gì?” và liên tục đặt câu hỏi về vai trò, quy trình cũng như giá trị của việc lưu trữ ngay từ khi em bé chào đời.

CẬN CẢNH CHIẾC “KÉT SẮT SINH HỌC” CỦA HỘI PHỤ HUYNH CẤT GIỮ Ở -196°C

Điểm khiến nhiều khán giả chú ý trong chuyến đi lần này là lần đầu tiên Minh Tú, Đỗ Long và Võ Hoàng Yến cùng tham quan phòng lab Cryoviva Singapore, nơi áp dụng quy trình lưu trữ tế bào gốc cuống rốn theo tiêu chuẩn quốc tế AABB.

Được biết, Đỗ Long và Võ Hoàng Yến đều đã lưu trữ tế bào gốc cuống rốn cho con ngay từ khi bé chào đời. Chính vì vậy, chuyến tham quan này không chỉ đơn thuần là trải nghiệm thực tế mà còn là dịp để hai nghệ sĩ trực tiếp chia sẻ góc nhìn và kinh nghiệm cá nhân về việc chuẩn bị “lá chắn sức khỏe” cho con từ sớm.

Siêu mẫu Võ Hoàng Yến chia sẻ: “Sau gần 2 năm lưu trữ cho Nubi, hôm nay Yến mới có dịp sang Singapore ghé thăm lại nơi lưu mẫu cuống rốn của con”

“Sau gần 2 năm lưu trữ, bây giờ nhìn lại mới thấy món quà Long dành tặng Sunny, nó thực sự vô giá và ý nghĩa!” - Nhà thiết kế Đỗ Long chia sẻ

Không khí của vlog được nhiều khán giả nhận xét vừa mang tính trải nghiệm thực tế, vừa tạo cảm giác như một chuyến “behind-the-scenes” hiếm hoi về lĩnh vực lưu trữ tế bào gốc quốc tế, chủ đề này vốn trước đây khá ít được chia sẻ dưới góc nhìn gần gũi và đời thường như vậy.

MINH TÚ: “NẾU SAU NÀY EM ĐỊNH CƯ Ở ĐỨC THÌ SAO?”

Trong chuyến đi, Võ Hoàng Yến, Minh Tú và Đỗ Long cũng có buổi gặp gỡ trực tiếp cùng Dr. Toh Kang Kiat - Giám đốc điều trị của Cryoviva Singapore để tìm hiểu thêm về các vấn đề mà nhiều gia đình trẻ quan tâm khi lựa chọn lưu trữ tế bào gốc cuống rốn.

Minh Tú chia sẻ: “Chồng của tôi là người Đức, chúng tôi có suy nghĩ về việc lưu trữ tế bào gốc cuống rốn cho bé nhưng trong tương lai có thể chúng tôi sẽ chuyển đến Đức để định cư. Vậy nếu mẫu tế bào gốc của bé đang được lưu trữ tại Singapore, nhưng vợ chồng tôi lại sống ở Đức, vậy thì khi muốn sử dụng mẫu tế bào gốc thì phải làm sao?”

Theo Dr. Toh Kang Kiat, đây là câu hỏi Cryoviva Singapore thường xuyên nhận được từ các gia đình có kế hoạch di cư hoặc định cư ở nước ngoài. Dù sinh sống tại châu Âu hay bất kỳ quốc gia nào khác, phụ huynh vẫn có thể lưu trữ tế bào gốc cuống rốn cho con tại Singapore.

Khi cần sử dụng mẫu, Cryoviva sẽ chuẩn bị hồ sơ và thực hiện quy trình truy xuất theo tiêu chuẩn quốc tế AABB. Đồng thời kiểm soát nghiêm ngặt quá trình vận chuyển để đảm bảo nhiệt độ và chất lượng mẫu luôn ổn định đến nơi sử dụng. Bên cạnh đó, Cryoviva Singapore hiện cũng áp dụng nhiều chính sách hỗ trợ dành cho khách hàng quốc tế như:

- Miễn phí vận chuyển mẫu trên toàn cầu khi cần sử dụng

- Chính sách bảo hiểm điều trị trị giá 100.000 SGD nếu em bé cần sử dụng mẫu để điều trị trong tương lai

- Chính sách đền bù lên đến 50.000 SGD trong trường hợp không may xảy ra sự cố liên quan đến mẫu lưu trữ như hư hỏng hoặc thất lạc.

BỘ BA GHÉ THĂM BỆNH VIỆN THOMSON MEDICAL CENTER - MỘT TRONG NHỮNG BỆNH VIỆN SẢN PHỤ KHOA LỚN NHẤT TẠI SINGAPORE

Không chỉ tham quan phòng lab Cryoviva Singapore, bộ ba còn ghé Thomson Medical Center. Một trong những bệnh viện sản phụ khoa lớn nhất tại Singapore và là đối tác liên kết của Cryoviva trong hệ sinh thái chăm sóc mẹ & bé.

“Là một người rất quan tâm về sức khoẻ, cũng như việc lưu trữ tế bào gốc cuống rốn của con mình. Đỗ Long cảm thấy rất an tâm khi thấy Cryoviva kết hợp với những bệnh viện uy tín như thế này!” - Nhà thiết kế Đỗ Long chia sẻ trong chuyến tham quan

Thông qua chuyến tham quan, Minh Tú và khán giả cũng có cơ hội hiểu rõ hơn về quy trình lưu trữ tế bào gốc cuống rốn theo tiêu chuẩn quốc tế AABB tại Singapore. Một giải pháp được nhiều phụ huynh hiện đại quan tâm để chuẩn bị “bảo hiểm sinh học” toàn diện cho con ngay từ khi chào đời!