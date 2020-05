Hội nghiện decor nhà nhưng lại có con nhỏ tham khảo ngay lời khuyên hữu ích của chị em để "đẹp vừa đủ" mà nhà vẫn sạch sẽ, vệ sinh

Decor nhà cửa luôn là điều được nhiều chị em nhà phố quan tâm. Làm cách nào để biến không gian sống quen thuộc trở nên xinh xắn và thu hút hơn, giúp giảm stress tối đa sau khoảng thời gian làm việc vất vả.

Đặc biệt, nếu gia đình bạn đang có con nhỏ ở tuổi tập bò, tập đi thường nhặt bất kỳ thứ gì từ sợi tóc đến hạt cơm rơi nhét vào miệng thì vấn đề trang trí nhà cửa an toàn lại được đặt lên hàng đầu.

Cùng nghe các chị em bỉm sữa thông thái bày cách decor từng không gian sống trong nhà để biết cách sắp xếp sao cho hợp lý và an toàn nhất.

1. Thảm decor phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp

Thảm trải sàn đẹp nhưng muốn sử dụng trong không gian nhà có trẻ nhà cần tính toán sao cho hợp lý.

Không phủ nhận được công năng và tác dụng trang trí của chiếc thảm đối với không gian sống. Nếu gia đình nào sử dụng thảm sẽ hiểu được việc có thảm nhà cửa sẽ sang hẳn lên như thế nào. Nhưng nhiều băn khoăn về việc làm sạch thảm cũng được nhiều chị em thắc mắc.

Vì nếu làm sạch nhà bằng chổi thì thảm sẽ là nơi đón bụi nhiều nhất. Không những thế, khi lau nhà thì thảm lại gây ra nhiều sự bất tiện. Không thể mỗi lần lau nhà, chị em lại mất công cuộn thảm lên. Mà nếu không cuộn thì khi lau sát thảm giẻ lau nhà sẽ chạm vào thảm làm ẩm mép thảm gây ướt và mất vệ sinh.

Chưa kể nhà có con nhỏ, ngày đổ sữa mai rớt bánh nên việc vệ sinh sẽ cần tần suất thường xuyên. Chi phí giặt thảm cũng rất đắt đỏ, thảm càng to thì xử lý càng khó.

Giải pháp:

Với những gia đình không quá cầu kỳ lại ưa sạch sẽ thì chị em nên hạn chế sử dụng các loại thảm dày. Vì những loại thảm này khi vệ sinh và làm sạch rất vất vả. Nên sử dụng thảm kiểu chăn mềm Boho, có độ mỏng như một chiếc chăn mùa hè. Điều này sẽ giúp các mẹ vừa dễ giặt giũ, làm sạch bằng máy giặt. Khi khô ráo gấp lại cũng dễ dàng bảo quản hơn.

Ngoài ra, chị em cũng có thể sử dụng loại thảm xốp. Loại thảm này 1 - 2 tuần vệ sinh 1 lần rồi phơi nắng to để diệt vi khuẩn. Ngoài ra, nó còn có ưu điểm là sạch sẽ, khi dùng điều hòa trong phòng sẽ giúp trẻ không bị lạnh chân. Còn nếu thích phông nền đẹp thì có thể lựa những loại hoa văn hiện đại, phù hợp với sở thích.

Nên: Mua thảm mỏng, dễ giặt giũ hoặc dùng thảm xốp an toàn cho con.

2. Giường pallet

Giường pallet với rất nhiều các thanh hở sẽ trở thành khe chứa bụi và các đồ vật nhỏ dễ rơi vãi.

Xu hướng decor giường pallet thấp phối cùng với đệm đặt gần sát đất đang được rất nhiều người ưa chuộng. Đơn giản vì sự kết hợp này mang tới cái nhìn hiện đại, đẹp mắt. Và với những gia đình có con nhỏ cũng có thể sử dụng vì chiều cao của giường thấp sẽ giữ được độ an toàn nhất định cho con.

Tuy nhiên, giường pallet với rất nhiều các thanh hở sẽ trở thành khe chứa bụi và các đồ vật nhỏ dễ rơi vãi. Mà bạn thì lại không thể vệ sinh và quét dọn chúng hàng ngày do vấn đề trọng lượng của giường nặng và cồng kềnh đối với phụ nữ. Vậy lâu lâu mới vệ sinh chẳng phải rất bẩn hay sao.

Nên lựa chọn loại giường gỗ xoan đào vừa mát trong mùa hè, dễ vệ sinh nhờ tách được phần phản nằm.

Giải pháp: Thay vì sử dụng giường pallet, chị em cũng có thể thử sử dụng loại giường gỗ xoan đào có thể ghép lại. Giường được ghép từ hai tấm phản nguyên khối, sạch sẽ dễ vệ sinh. Chỉ cần lau chùi mặt thảm và đẩy giường để vệ sinh bên dưới là xong. Bên trong giường khá đặc nhưng di chuyển lại nhẹ nhàng. Giá thành thường dao động từ 800.000 đồng đến 2,5 triệu.

Giá thành tuy cao nhưng phù hợp với gia đình thích sạch sẽ và có thể dọn dẹp được hàng ngày. Chị em có thể mang mẫu tham khảo đã ưng ý, tìm tới các xưởng đồ gỗ nhờ thợ đóng theo khá đơn giản.

"Mình thích giường kiểu bánh bèo công chúa nên lúc đầu mua giường gỗ xoan về thấy hơi chán, vì không được thẩm mỹ. Tuy nhiên dùng một thời gian lại thấy tiện và hợp lý. Mùa đông có thể trải đệm với ga giường lên ấm áp. Mùa hè thì mình nằm thẳng luôn, không cần dùng chiếu. Chiếu dùng lâu dính bụi và không phải lúc nào cũng giặt được. Phản thì mình chỉ cần lau đi lau lại là sáng bóng.

Lúc vệ sinh mình chỉ cần dùng tách hai mặt phản chia làm đôi rồi lau gầm là xong, sạch và tiện hơn pallet rất nhiều. Pallet muốn vệ sinh thì phải nhấc nhiều khúc và không dễ đẩy như thế này. Chưa kể, giường pallet nằm còn phát ra tiếng kêu khó chịu chứ không êm ru như phản này", chị Minh Huyền một mẹ bỉm sữa đang sử dụng loại giường gỗ xoan đào này tư vấn.

Nên: Sử dụng giường phản gỗ xoan đào.

3. Trang trí đầu giường bằng khăn, đồ trang trí vải

Lối trang trí rườm rà, kiểu cách và sử dụng nhiều phụ kiện cho phòng ngủ sẽ không phù hợp với những gia đình có con nhỏ.

Trang trí phòng ngủ với khăn hay các đồ dùng trang trí nhỏ xinh chất liệu vải thường được rất nhiều chị em yêu thích. Với đa dạng các mẫu hoa văn, hình dáng và thiết kế đặc sắc khác nhau, đây là một món đồ trang trí không thể thiếu nếu bạn muốn thay đổi và tạo cái nhìn khác biệt cho phòng ngủ của mình.

Tuy nhiên, sử dụng các món đồ trang trí đầu giường như khăn hay đồ bằng vải thường tích nhiều bụi bẩn qua thời gian. Nên nếu gia đình bạn có con nhỏ, đang tuổi thích vơ nhặt bất kỳ thứ gì nhét vào miệng thì những đồ vật này lại tiềm ẩn sự mất vệ sinh cao.

Thay vào đó, việc tiết chế, sử dụng các đồ trang trí tối giản an toàn sẽ phù hợp hơn.

Giải pháp: Chị em có thể lựa chọn cách trang trí phòng ngủ tối giản. Tường không nhất thiết phải treo quá nhiều đồ trang trí hoặc đèn. Có thể treo vài khung ảnh nghệ thuật theo chủ đề và điểm thêm một vài chi tiết nhỏ cũng đã khá sang rồi. Những loại khung ảnh nhận in có giá bán trên thị trường cũng khá rẻ, khi treo cao lên tường là bé không thể với tới nên đảm bảo được an toàn. Khi vệ sinh cũng nhẹ nhàng và dễ dàng hơn nhiều so với giặt đồ bằng chất liệu khăn và vải.

Nên: Sử dụng tranh ảnh trang trí dễ vệ sinh. Nhưng cần treo trên cao để đảm bảo an toàn cho bé.