Có vẻ như sự kết hợp giữa các món ăn đường phố với thức uống hiện đại đang trở thành cơn sốt được giới trẻ Việt hưởng ứng nhiệt tình. Trong khi cộng đồng mạng vẫn chưa hết bàng hoàng với dư âm của món trà sữa hành lá thì mới đây, khắp các trang mạng xã hội tiếp tục bùng nổ vì sự xuất hiện của hai món đồ uống mang tên “trà bánh tráng trộn” và “trà me muối ớt”.

Nếu như trà me muối ớt xuất hiện từ cuối tháng 3 được một số quán cà phê ở TP.HCM sáng tạo nên, thì trà bánh tráng trộn lại được cập nhật bởi Hot TikToker Bông Tím (Nguyễn Hoàng Chính Nghĩa). Mặc dù nghe có vẻ sai sai và nhận về không ít tranh cãi từ cộng đồng mạng, thế nhưng đây lại là hai cái tên “gây sốt” với cộng đồng mê ăn uống Sài Thành và ngày càng được nhiều bạn trẻ săn đón để thử nghiệm.

Liệu những màn biến tấu lạ lùng ấy sẽ tạo nên thức uống đánh bay oi bức ngày hè, hay sẽ trở thành nỗi ám ảnh vị giác đối với giới trẻ? Hôm nay hãy cùng team “Có như lời đồn?” kiểm chứng nhé!

Hồi hộp uống trà bánh tráng trộn và trà me muối ớt, liệu có "ớn lạnh" như lời đồn?

Hình thức: Độc đáo, toàn món quen quen mà nhìn kỹ thì cũng lạ lắm à nhen!

Trà bánh tráng trộn được lấy cảm hứng từ món ăn vặt đặc sản mà nhiều giới trẻ Sài Gòn yêu thích – bánh tráng trộn, kết hợp cùng món nước trong gói “combo” ăn vặt, đó là trà tắc, vậy nên sẽ có đầy đủ các nguyên liệu giống với một bịch bánh tráng trộn với những topping không thể thiếu như bánh tráng, trứng cút, xoài bào, rau răm…

Tuy nhiên thay vì trộn đều thì chỉ có duy nhất xoài bào là được ngâm trong cốc trà, còn trứng cút và bánh tráng sẽ được xiên thành từng que đặt trên thành cốc, ngoài ra còn có một ít rau răm trang trí bên trên. Chưa dừng lại ở đó, phần miệng ly nước và trứng cút được lăn qua một lớp muối xí muội khiến ly trà trông giống một cốc bánh tráng trộn thứ thiệt.

Còn đối với trà me muối ớt thì giao diện không quá đặc biệt. Đúng như tên gọi của nó, món nước này nổi bật với lớp trà màu nâu sẫm, phía trên miệng cốc cũng được lăn qua một lớp muối ớt và cuối cùng là miếng mứt me cay. Để tăng thêm hương vị và sự hấp dẫn, trà này thường được kết hợp với nhiều loại topping đa dạng như me dốt, kẹo me mềm, sơ ri… Tuy hình thức không gây ấn tượng mạnh như món trà bánh tráng trộn, nhưng chỉ cần nhìn qua thôi cũng khiến nhiều người dễ dàng chảy nước miếng.

Hương vị: Mới lạ đến bất ngờ nhưng team “bụng yếu” nên cân nhắc kỹ

Tuy được lấy cảm hứng từ những món ăn vặt quá đỗi quen thuộc với giới trẻ, tuy nhiên để tự tin thử nghiệm hương vị thì là cả một vấn đề. Có ai giống như team “Có như lời đồn?” từng thắc mắc rằng vì sao và bằng cách nào mà quán lại nghĩ ra một loại đồ uống có phần "quái dị" như vậy? Kể cả khi mạnh dạn order để thử nghiệm, chúng mình vẫn không khỏi ngờ vực, hoài nghi về sự an toàn của chúng. Liệu hương vị có kinh khủng như món trà sữa hành lá hay không? Liệu có đậm vị tanh nồng của topping trứng cút kèm rau răm hay không?

Những tưởng rằng với các topping có vị mặn và vị ngọt khi kết hợp cùng nhau sẽ tạo nên mùi vị kinh dị, nhưng trái ngược hoàn toàn với những lo sợ ấy là cả một bất ngờ chờ đợi phía sau. Đối với trà bánh tráng trộn, hương vị sẽ thiên về chua ngọt, thoang thoảng mùi thơm của trái tắc, rau răm. Phần sốt kết hợp với trà cũng là loại sốt trái cây tạo nên hậu vị đặc trưng của món thức uống này.

Đặc biệt nhất là phần trứng cút, do quán đã ngâm qua hỗn hợp nước "bí mật" để làm giảm vị tanh giúp hòa hợp với nước uống, khi ăn vào sẽ có cảm giác dẻo dẻo tựa như vị trứng trong các món bánh flan, pudding,...

Chưa kể là phần muối xí muội khiến cho trà bánh tráng trộn thuần vị chua chua ngọt ngọt. Về tổng quan ban đầu thì bạn có thể yên tâm rằng các nguyên liệu không quá "mâu thuẫn" với nhau. Tuy nhiên, nếu bạn thuộc team "bụng yếu", bạn có thể cân nhắc kỹ trước khi thưởng thức.

Khác với những món trà thường thấy, trà me muối ớt là sự kết hợp của những nguyên liệu có vẻ... không liên quan đến nhau. Tuy nhiên khi thưởng thức sẽ thấy vị chua chua ngọt ngọt của cốt me, cùng hương trà nhẹ thoang thoảng và đá mát lạnh.

Khi nhấp một ngụm thì một lượng muối ớt cũng theo đó hòa tan vào miệng tạo nên một thức uống độc lạ. Có thể nói trà me muối ớt chính là phiên bản "cách tân" của ly me đá mà chúng ta thường hay uống vào những ngày hè.

Giá cả: 39.000 - 65.000 VNĐ/ly, hợp lý để "đu trend" chứ không đủ sức đánh bay ngày hè oi bức

Hiện nay, mức giá bán cho món trà me muối ớt có giá 39.000 VNĐ/ly và trà bánh trộn có mức giá 65.000 VNĐ/ly. Mức giá này được cho là ngang ngửa với một ly trà sữa full topping. Có thể nhiều bạn trẻ không ngần ngại bỏ tiền "đu trend", tuy nhiên phần lớn là để thỏa mãn sự tò mò về hương vị. Dù khá mới lạ và khác biệt nhưng rất khó để hai món nước này đủ sức đánh bay cái nắng nóng ngày hè ở TP.HCM.





Chưa kể, không phải ai cũng có một chiếc bụng khỏe để thưởng thức những thức uống mới lạ này. Vậy nên hợp lý nhất vẫn là me đá vỉa hè, hoặc nhâm nhi một hộp bánh tráng trộn kèm theo ly trà tắc mát lạnh, combo huyền thoại cho ngày hè nắng nóng vừa no bụng mà cũng mát cả người.

*Bài viết dựa trên cảm nhận của cá nhân người viết. Hãy thử thưởng thức và đưa ra cảm nhận của riêng mình nhé!

