Hội gái Hàn ồ ạt swatch “son Jennie” mới ra lò: Màu đẹp bá cháy, xem là muốn order gấp một thỏi cho mùa thu

Khái niệm "son Jennie" ắt cũng đã chẳng còn xa lạ gì với hội các tín đồ làm đẹp. Bởi lẽ, những dòng son mà cô đại diện như Hera Sensual Spicy Nude Gloss hay Sensual Spicy Nude Balm đều tạo được hiệu ứng mạnh mẽ và được chị em săn đón đến cháy hàng. Sức hút của Jennie thì bao giờ cũng "đỉnh", chỉ cần diện item gì, đánh son màu gì cũng dễ tạo trend, đồng thời khiến dân tình nhìn là muốn bắt chước.



Và sau khoảng hơn nửa năm thì "Chanel sống" tiếp tục gây sốt với dòng son kem lì mới của Hera có tên Sensual Powder Matte với 6 tông màu MLBB dễ đánh, sành điệu. Theo đó, các màu gồm 177 Seoul Daze, 408 Trench Coat, 90 Dejavu, 435 Pampas, 333 Closer và 499 Rosy Suede.

Tất nhiên, với "thánh sold out" như Jennie thì việc khiến các màu son chưng diện cháy hàng cũng như là điều đương nhiên phải thế. Một số màu từng sold out như 435, 177 và 449.

Được biết, những thỏi son đang bán với giá niêm yết 35.000 won, khoảng 680.000 VNĐ, bằng giá với 2 dòng son cũ. Nếu đang tò mò muốn biết mỗi màu son xịn sò ra sao thì cứ ngắm qua những màn swatch son "đẹp banh" của hội gái xinh Hàn Quốc bên dưới nhé!

Về phần thiết kế, những thỏi son mới cũng có hình dáng quen thuộc, vẫn giữ vẻ ngoài sang chảnh, thân son hình trụ nhìn thấu màu son bên trong. Ngoài ra, Sensual Powder Matte có phần nắp son được làm tông xuyệt tông với màu son trông càng hiện đại, hút mắt.

Qua ảnh và clip swatch son thực tế của nhiều beauty blogger và hot girl, có thể thấy son mới của Jennie cho lớp màu mịn lì rất đẹp, màu lên chuẩn và đẹp như ảnh hãng đưa ra. Một số blogger đưa ra nhận xét son cho cảm giác mềm mại, mịn màng trên môi, làm mờ được rãnh nhăn khá tốt. Dù là son lì nhưng em nó sẽ dưỡng ẩm chứ không gây khô môi. Bộ 6 màu son đều được thiết kế theo phong cách MLBB (My Lips But Better) nên đều không kén da, dễ đánh, diện xinh trên mặt mộc mà không cần makeup đi kèm.

177 Seoul Daze

Seoul Daze là một màu hồng san hô nhẹ nhàng, nữ tính mà nhiều cô gái Hàn thích mê vì tông màu này vừa tôn da vừa hợp với lối makeup "sương sương" hàng ngày. Tậu một thỏi son với tông màu xinh xẻo, trẻ trung này xem chừng cũng hay ho phết đấy!

408 Trench Coat

Sắc đỏ cam gạch thời thượng của Trench Coat nhất định cũng "đốn gục" không ít chị em. Màu son lên chuẩn đã đành, lại còn giúp gương mặt cuốn hút, quyến rũ vài lần chứ chẳng chơi.

90 Dejavu

90 Dejavu là một màu màu mận thuộc tông lạnh nên sẽ giúp tôn da và tạo nên vẻ ngoài cuốn hút điểm 10. Nếu muốn tìm một tông son mới mẻ, xịn sò khó "đụng hàng" thì em này rất có thể là lựa chọn hợp lý.

435 Pampas

Những nàng mê style makeup cá tính tây tây ắt sẽ rước ngay màu son Pampas 435 không cần suy nghĩ. Em ấy là một tông son cam nâu đất siêu cá tính, trendy và mang đến bạn nét lôi cuốn, sành điệu rất riêng.

333 Closer

Mê son đỏ thì bạn nhất định không nên bỏ qua màu son 333 Closer "quyền lực" này. Bởi chỉ cần diện lên là tăng điểm thần thái và trông sang chảnh hẳn hoi. Màu son đỏ không kén da và makeup, đánh lòng môi hay full môi đều xinh, ngoài ra còn giúp sáng răng hơi bị "đỉnh".

499 Rosy Suede

Màu hoa hồng khô gợi cảm, bí ẩn Rosy Suede cũng khiến những nàng mê son khó cưỡng lại lắm. Em ấy được xem là một tông son MLBB hoàn hảo, ai cũng có thể cân được dễ dàng, giúp vẻ ngoài thêm "chanh sả", hợp cả da trắng lẫn da ngăm.

Ảnh: Internet