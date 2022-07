Hội gái Hàn luôn tích cực diện một kiểu quần: Vừa nịnh dáng lại dễ phối với mọi trang phục

Thời trang mùa hè luôn thường gắn liền với những chiếc quần short mát mẻ. Các quý cô sành mặc xứ sở kim chi cũng vô cùng ưu ái loại trang phục này. Tuy nhiên, phiên bản yêu thích của họ chính là các mẫu quần short vải màu trung tính như: trắng, xám, ghi, nâu, be... Chúng giúp hội gái Hàn luôn toát lên vẻ sang xịn ngay cả khi diện đồ ngắn.

Kiểu quần short này tuy đơn giản nhưng sở hữu kha khá những ưu điểm dễ làm chị em "xiêu lòng" ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trước hết, khả năng "hack" dáng đỉnh cao của item này là điều không còn phải bàn cãi. Chúng làm vóc dáng người diện trông cao ráo hơn vài phần. Bên cạnh đó, vì mang gam màu trung tính nên kiểu quần này có khả năng bắt cặp cực "ngọt" với nhiều kiểu áo khác nhau. Do đó, dù có không giỏi khoản phối đồ thì các quý cô vẫn có được những outfit chuẩn mốt nhờ một chiếc quần short vải màu trung tính. Các cô gái xứ Hàn sành mặc thường kết hợp kiểu quần này với áo blouse, áo thun hoặc sơ mi. Bên cạnh đó, thao tác sơ vin là không thể thiếu khi lên đồ với quần short vải. Bí kíp nho nhỏ này chẳng những nâng tầm vẻ thanh lịch mà còn "ăn gian" chiều cao triệt để.

Quần short vải màu trung tính là chân ái của rất nhiều cô gái Hàn Quốc.

Kiểu quần này vừa tôn dáng lại dễ phối đồ vô cùng.

Quần short vải màu trung tính tuy đơn giản nhưng chẳng bao giờ lỗi mốt cả.

Dù mix mẫu quần này với kiểu áo nào, chị em vẫn có một set đồ thanh lịch.

Nếu muốn tăng hiệu quả "hack" dáng, các quý cô hãy mix quần short vải với áo blouse nhấn eo.

Kể cả khi không sơ vin, quần short vải màu trung tính vẫn giúp các nàng trông cao ráo.

Khi sơ vin áo với quần short, chị em nhấn nhá thêm chiếc thắt lưng cũng rất bắt mắt.

Chọn được mẫu quần short vải trung tính thời thượng, kết hợp với kiểu áo thật ăn ý vẫn chưa đủ nâng tầm phong cách. Chị em còn phải khéo lép chọn giày dép kết hợp sao cho phù hợp. Dưới đây là một vài gợi ý cho các quý cô:

- Dép sandal quai mảnh

Đây là kiểu dép "hack" dáng lại cực kỳ xinh xẻo nên được nhiều tín đồ thời trang săn đón. Mix item này với quần short, đôi chân các cô gái như dài ra miên man. Bên cạnh đó, dép sandal quai mảnh còn thoáng mát nên tạo cảm giác thoải mái cho các nàng trong mùa hè oi bức.

Combo dép sandal quai mảnh quần short đích thị là cặp đôi hoàn hảo dành cho các quý cô trong mùa hè.

- Dép lê quai ngang to bản

So với kiểu dép xỏ ngón thì dép lê quai ngang sẽ tạo cảm giác chắc chắn hơn cho người diện. Bên cạnh đó, phần quai to bản không chỉ giúp che chắn bàn chân mà còn mang đến cho chị em vẻ ngoài lịch sự, chỉn chu hơn. Kiểu dép này thực sự là mảnh ghép hoàn hảo đối với những chiếc quần short. Các quý cô có thể diện kiểu dép lê quai ngang to bản này vào những ngày cảm thấy mỏi mệt với giày cao gót là hợp lý.

Dép lê quai ngang to bản không hề tạo cảm giác luộm thuộm.

Kết hợp kiểu dép này với quần short, các nàng vẫn giữ được hình ảnh chỉn chu.

- Giày mules

Không cần mất nhiều thời gian cho việc buộc dây rườm rà hay gài khóa phức tạp như giày sandal hoặc giày thể thao, mules chính là sự lựa chọn hàng đầu cho cô nàng bận rộn nhưng vẫn đảm bảo nét thanh lịch, sang trọng. Nhờ có thiết kế hở gót và bít mũi, chúng giúp đôi chân của các nàng thanh thoát và nhỏ nhắn hơn. Mix giày mules với quần short, chị em đã có ngay outfit xịn sò để xuống phố rồi.

Giày mules kết hợp với quần short tạo nên một tổng thể hài hòa.

Ảnh: Sưu tầm