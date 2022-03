Miếng dán collagen "đáng đồng tiền bát gạo" được hội chơi Golf yêu thích

Không phải ngẫu nhiên mà Golf được ví von là môn thể thao quý tộc, riêng giá thuê sân Golf một lần lên sân sẽ bay tối thiểu là 50 – 200 USD/lần, chưa kể giá của các dụng cụ, giá thuê dịch vụ Golf… đều khá đắt đỏ.

Vì là môn thể thao ngoài trời nên nếu chơi bộ môn này, làn da sẽ phải tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời, với hội chị em thì chẳng khác nào phơi mình để già nhanh hơn. Cũng bởi đặc điểm này mà các món phụ kiện chống nắng dành cho dân chơi Golf rất được ưa chuộng. Từ mũ, găng tay cho đến quần tất... đều phải có chức năng chống tia UV.

Đối với làn da, kem chống nắng là điều không thể thiếu, Á hậu Huyền My cũng có niềm đam mê với Golf, cô từng chia sẻ: “Gần đây My kết thân với bộ môn Golf, chính vì vậy thời gian vận động ngoài trời nắng và gió là điều thường xuyên, chính vì vậy những công thức chống nắng thông thường là chưa đủ để My có thể tự tin xuất hiện trên sân mỗi khi chơi thể thao. Chính vì vậy, trước khi ra sân Golf, My đều thực hiện các bước dưỡng da kỹ lưỡng trước 45 đến 1 tiếng đồng hồ. Theo đó, My bôi kem chống nắng từ đầu đến chân để đảm bảo làn da được bảo vệ tối đa ở mọi góc cạnh, My cũng uống thêm viên chống nắng để có thể giữ gìn làn da được tốt hơn. My còn mang theo bình xịt chống nắng để thỉnh thoảng lại xịt vài phát cho cẩn thận.

Điều thú vị gần đây là My còn dùng thêm chiếc mặt nạ chống tia UV cho người chơi thể thao. Chiếc mặt nạ này cũng là để dưỡng da với những dưỡng chất có sẵn trong da, dính rất chắc lên bề mặt và có tông màu phù hợp cho từng loại da nên My rất an tâm khi sử dụng. Chị em mình muốn chơi thể thao mà sợ đen như My thì dùng những biện pháp trên là chuẩn bài luôn đấy ạ".

Huyền My từng chia sẻ về các loại kem chống nắng mà cô dùng, hiện có 3 loại đang là "chân ái" của cô: Paula's Choice Resist Super-Light Daily Wrinkle Defense SPF 30; Valmont Restoring Perfection SPF 50 và Colorescience Sunforgettable Total Protection Brush On Shield SPF 50.

Mai Ngọc cũng rất đam mê với bộ môn Golf, nữ MC cũng từng chia sẻ về sản phẩm kem chống nắng yêu thích: Paula's Choice Resist Super-Light Daily Wrinkle Defense SPF 30.

Ngoài kem chống nắng, xịt chống nắng hay phấn chống nắng, các Golfer nữ còn nhờ cậy tới mặt nạ collagen dán để ngăn tia UV gây ảnh hưởng đến làn da. Các miếng dán này cũng khá đa dạng, từ che nửa mặt cho tới miếng dán 2 bên má, mức giá dao động từ 200k đến 1 triệu tùy loại và tùy hãng. Đặc điểm chủ yếu của miếng dán collagen này là có chứa Hyaluronic acid và Collagen giúp cấp ẩm và bảo vệ da, phần vải dệt bên ngoài sử dụng loại chuyên dụng cho thể thao giúp ngăn tia UV và co giãn thoải mái.

