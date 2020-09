Hội chị em vật vã mãi mới ra được khỏi giường hóa ra lại thông minh hơn?

Có lẽ đây là một tin khá vui của khoa học dành cho những người yêu ngủ, thích ngủ nướng và sẵn sáng "xù lông" khi có thứ gì đó ảnh hưởng đến giấc ngủ của họ.

Một nghiên cứu của các nhà khoa học ở Anh mang tên "Tại sao cú đêm lại thông minh" (Why Night Owls Are More Intelligent) đã đưa ra mối liên quan giữa việc bấm nút "snooze" (tạm hoãn và lặp lại báo thức) với sự thông minh, sáng tạo và khả năng tư duy độc lập.

Theo Satoshi Kanazawa và Kaja Perina, hai nhà khoa học trong nghiên cứu thì con người thời nay đã tiến hóa hơn rất nhiều so với tổ tiên để thích nghi được với nhịp sống hiện đại.

Thời tiền sử, con người thường đi ngủ sớm, dậy sớm hơn để đề phòng dã thú tấn công. Còn hiện tại, thức khuya và dậy muộn lại là cách để thích nghi với cuộc sống hiện đại.

Có thể hiểu rằng, việc vật vã mãi mới ra được khỏi giường cho thấy bạn là người đã tiến hóa và có nhiều khả năng thông minh hơn bình thường.

Ngoài ra, trì hoãn để ngủ thêm là một nhu cầu tự nhiên của cơ thể, dậy muộn và "vắt chân lên cổ" là biểu hiện của sự quyết đoán, độc lập tìm ra giải pháp cho những vấn đề khác.

Một nghiên cứu khác được thực hiện bởi Đại Học Southampton cũng ủng hộ giả thuyết này, bằng cách so sánh tình trạng kinh tế - xã hội của 1229 người. Kết quả cho thấy những "cú đêm" (đi ngủ sau 11 giờ đêm và thức dậy sau 8 giờ sáng) có thu nhập cao và lối sống thoải mái hơn mức trung bình.

Tuy nhiên, không phải như vậy là bạn có thể ngủ lấy ngủ để. Ngủ quá nhiều cũng đem lại hậu quả tai hại: Ngủ trung bình quá 12 tiếng mỗi ngày, bạn sẽ có nguy cơ đột quỵ cao hơn người bình thường.

Theo S.A