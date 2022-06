Hội chị em mang tuyệt tác nghệ thuật số về nhà

Những tác phẩm nghệ thuật, đặc biệt là của các danh họa nổi tiếng Thế giới là những "báu vật" có giá trị tinh thần và vật chất to lớn của thế giới. Cũng vì lý do này, chúng được đóng khung sau những tấm màn chắn bảo vệ tại những bảo tàng lớn, với hàng dài những người đam mê nghệ thuật đứng sát nhau để được một lần chiêm ngưỡng, thưởng thức.



Giới mộ điệu cũng vì vậy mà gặp khó khăn khi muốn thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật, họ tìm tới một giải pháp là dòng TV khung tranh. Không khác gì một khung tranh trưng bày ở các bảo tàng danh tiếng, chế độ Art Mode trên The Frame cho phép hiển thị hơn 1.600 tuyệt tác nghệ thuật có bản quyền trên toàn Thế giới.

Cũng nhờ thiết kế và tính năng độc đáo này, TV The Frame 2022 trở thành cảm hứng cho cuộc thi #CheckincungMonaLisa trên "Nghiện Nhà", một nhóm về trang trí nhà nội thất lớn nhất của người Việt hiện nay trên Facebook với 2.3 triệu thành viên.

Không gian căn nhà đầy tính nghệ thuật của chị Nguyễn Hồng chia sẻ trên group "Nghiện nhà"

Chị Nguyễn Hồng sử dụng The Frame làm trung tâm giải trí trong căn phòng ngủ mang đậm tính tối giản. Chị chia sẻ: "Thời gian gần đây mình có thêm sở thích về những bức tranh thời kỳ Phục Hưng, mình đã tìm hiểu rất nhiều về những bức tranh ấy và luôn mong muốn sở hữu ít nhất một bức trong nhà. Thật may là nhà mình sử dụng TV The Frame của Samsung, với kho Artmode là hàng ngàn bức tranh nổi tiếng đã được mua bản quyền từ khắp các bảo tàng trên thế giới.

Chị chia sẻ thêm rằng mình ấn tượng nhất với tác phẩm nàng Mona Lisa, bên cạnh đó là gần 40 tác phẩm của bảo tàng The Louvre nổi tiếng nước Pháp. Nhờ đem được các "kiệt tác" về nhà, giờ chị cảm thấy hạnh phúc khi mỗi buổi chiều về nhà, nhâm nhi một ly trà, nghe những bài nhạc hay và ngắm tranh.

Căn hộ "Hạnh phúc gói gọn trong 45m2" của chị Trucy Trần

Trong một không gian 45m2 ấm cúng của chị Trucy Trần, The Frame 2022 cũng không trở nên lạc lõng. Chị giải thích thêm: "Ngoài nghiện nhà, tụi mình nghiện ngao du, thế nên việc mang âm hưởng châu Âu len lỏi từng ngóc ngách vào gia đình nhỏ luôn là khát khao của tụi mình. Vì nhỏ, nên mình tự nhủ phải chỉnh chu.

Công cuộc đi tìm nội thất được vợ chồng chị thực hiện một cách bài bản, từ màu của các đồ gỗ, kiểu dáng của bàn ghế tới các giống cây. Chiếc TV khung tranh được chị "chấm" vì vừa là vedette vừa làm món trang trí độc đáo cho nhà. Khung tranh ton sur ton với tường thác gỗ cạnh bên tạo nên một tổng thể hài hòa.

Cuộc thi năm nay đã sân chơi nối tiếp cho cuộc thi năm ngoái của nhóm Nghiện Nhà là #Nghiennhacogu (Nghiện nhà có gu) cũng hướng tới việc trang trí nhà cửa với các sản phẩm TV Lifestyle từ Samsung. Cuộc thi năm ngoái đã thu hút được những bài dự thi chất lượng cao, trong đó là căn nhà của anh Anh Quý đã trở nên "viral" với 24 nghìn lượt thích và gần 500 lượt chia sẻ.

Để có thể "hô biến" chiếc The Frame 2022 thành một khung tranh đích thực, Samsung cũng đã áp dụng vào sản phẩm này nhiều công nghệ hiện đại và độc đáo. TV trang bị tấm nền QLED với công nghệ chấm lượng tử, cho màu sắc chân thực để hiển thị một cách chính xác nhất ý đồ của các họa sĩ huyền thoại khi "thổi hồn" vào tác phẩm của mình. Phần khung viền có thể được thay đổi bằng nam châm, phù hợp với gu thẩm mỹ của mỗi gia đình.

Điểm nhấn lớn của năm nay chính là việc Samsung đã nâng cấp công nghệ tấm nền chống chói để bề mặt TV giờ đây giống với một bức họa trên giấy hơn là các bề mặt bóng loáng quen thuộc trên TV truyền thống. Kết hợp với cảm biến tự động điều chỉnh độ sáng màn hình theo môi trường sẽ cho trải nghiệm xem tranh tối ưu nhất. Thiết bị có nhiều lựa chọn kích thước, dễ dàng hòa mình vào những không gian ấm cúng hay rộng rãi.

