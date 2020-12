Hội chị em đang phát sốt với cách làm thịt heo khô kiểu người Hoa ngon nức nở, món này làm để ăn Tết thì bon mồm phải biết

Mới đây, trên group YÊU BẾP (Esheep Kitchen family), bài viết chia sẻ cách làm món thịt heo khô kiểu người Hoa nhận được sự quan tâm nhiệt tình của cộng đồng mạng. Món ăn này chỉ mới nhìn thôi đã thấy vô cùng hấp dẫn. Đặc biệt đây là món rất hợp để ăn trong dịp Tết sắp đến.

Tác giả của món ăn này, chị Diệu Nguyễn chia sẻ: "Vào mỗi dịp Tết ở Malaysia người gốc Hoa sẽ bán rất nhiều loại bánh kẹo Tết và trong đó không thể thiếu món thịt heo khô. Đây là món để người Hoa ăn Tết hoặc biếu đối tác, bạn bè... Mình học được công thức làm món thịt heo khô này của một bác người Hoa đã từng làm bán nên mình muốn chia sẻ cho mọi người."

Tuy là tự làm nhưng thịt rất mềm và thơm ngon không thua kém những sản phẩm của các thương hiệu nổi tiếng tại Malaysia. Bên cạnh đó, món thịt heo khô tự làm này vừa đơn giản, lại ngon và hợp vệ sinh.



Các chị em cùng thử làm món thịt heo khô cho dịp Tết sắp đến nhé!

Nguyên liệu làm thịt heo khô

- 1kg thịt xay (thịt xay nên có mỡ để không bị khô, ví dụ 700g thịt nạc đùi + 300g mỡ hoặc 800g thịt nạc + 200g mỡ)

- 200g đến 225g đường

- 1 đến 2g bột ngũ vị hương

- 10g xì dầu

- 35 đến 40g nước mắm

- 15g dầu hào

- 15g rượu hoa tiêu (hoặc rượu trắng)

- 1/2 muỗng canh dầu mè

- 5g tiêu trắng (hoặc tiêu đen sẽ thơm hơn)

- 1 muỗng canh nước màu gạch tôm (hoặc màu điều)

Cách làm thịt heo khô

- Lấy một ít màu gạch tôm (màu để nấu bún riêu) pha với 1 muỗng canh nước.

- Thịt xay trộn đều với các loại gia vị.

- Cách 1 phơi nắng: Dàn thịt vào một bên túi nilon rồi gập đôi túi lại, đem thịt đi phơi nắng 2 đến 3 tiếng cho miếng thịt săn lại.

- Cách 2 sấy trong lò: Nếu trời không có nắng thì dàn đều thịt trên giấy nến và sấy trong lò ở nhiệt độ 100 độ C trong 20 đến 30 phút. Các chị em lưu ý không cần sấy quá lâu, chỉ cần miếng thịt săn lại cầm lên được nguyên miếng không bị bể thì có thể lấy ra.

- Sau khi đã phơi nắng hoặc sấy xong thì đem miếng thịt đi nướng than.

- Cách nướng than truyền thống: Cho miếng thịt lên vỉ than và lật đều đến khi miếng thịt chín. Sau đó cắt nhỏ thịt ra thành các miếng vừa ăn và nướng tiếp lần nữa. Để miếng thịt muốn ngon thì mọi người nên nướng than nhé vì cách làm này thịt sẽ thơm hơn.



- Cách nướng bằng lò điện: Nướng thịt ở nhiệt độ 180 độ trong 20 phút. Sau đó lấy thịt ra cắt miếng nhỏ rồi nướng tiếp ở nhiệt độ 200 độ trong 10 phút nữa.

- Cuối cùng khi thịt đã nướng xong thì để nguội cho vào túi hút chân không hoặc hộp kín để trong ngăn mát tủ lạnh 2 đến 3 tuần. Các chị em có thể cho vào ngăn đá và bảo quản được hơn 1 tháng.



- Khi ăn chúng ta cho miếng thịt lên chảo bật lửa và lật miếng thịt qua lại cho thịt nóng mềm lại là ăn được.