Hội chị đẹp sinh năm 1982 của Kbiz: Son Je Jin gần 40 vẫn gây sốt nhưng gây tranh cãi nhất là người đẹp phim 18+ gắn mác cướp chồng?

Nếu được gọi tên "Hội mỹ nhân Kbiz" người ta không thể nào bỏ qua cái tên "Những người đẹp sinh năm 1982". Không quá lời khi nói rằng năm 1982 là năm của những mỹ nhân khi có rất nhiều người đẹp xứ kim chi sinh năm này.

Mới đây, một topic chủ đề về loạt người đẹp sinh năm 1982 nhận được rất nhiều sự quan tâm của fan hâm mộ. Không chỉ xinh đẹp, dàn người đẹp sinh năm 1982 còn vô cùng tài năng và nổi tiếng.

Cùng so kè nhan sắc của loạt mỹ nhân đình đám này.

Xinh đẹp, nổi tiếng và tài năng đó là những gì người ta nói về Son Ye Jin trước đây. Ở thời điểm hiện tại, cô còn trở thành cô gái nhận được rất nhiều sự ghen tị khi là người phụ nữ của Hyun Bin.

Khởi nghiệp từ năm 1999, sau nhiều năm Son Ye Jin vẫn tiếp tục giữ vững phong độ của mình khi liên tục là ngôi sao của hàng loạt bộ phim ăn khách. Khả năng diễn xuất tài tình và hóa thân vào nhiều nhân vật khiến Son Ye Jin luôn là sự lựa chọn cho nhiều đạo diễn cũng như các kịch bản phim.

Không chỉ vậy, trong suốt hơn 20 năm trong showbiz, Son Ye Jin luôn là ngôi sao nói không với scandal. Đây chính là điều mà "tình đầu quốc dân" nhận được sự yêu mến của mọi người.

Sau khi Son Ye Jin và Hyun Bin công khai chuyện hẹn hò vào ngày 1/1/2021, cư dân mạng vô cùng háo hức ngày cặp đôi về chung 1 nhà.

Một trong những người đẹp có cuộc sống đáng ngưỡng mộ nhất tại Kbiz đó chính là Han Ga In. Từ khi bước chân vào showbiz, Han Ga In đã trở thành biểu tượng của nhan sắc Hàn Quốc với vẻ đẹp tự nhiên đáng ngưỡng mộ. Sống mũi cũng như góc nghiêng của Han Ga In luôn được xếp ở hạng 1 khi đem so bì với các người đẹp Kbiz khác.

So với những chị em bạn dì trong hội mỹ nhân sinh năm 1982 thì có lẽ Han Ga In không phải là người sở hữu sự nghiệp hoành tráng nhất. Tuy nhiên, sau nhiều năm rút dần khỏi showbiz để chăm lo gia đình thì Han Ga In vẫn luôn được gọi tên là ngôi sao hạng A của showbiz.

Yeon Jung Hoon và Ha Ga In gặp nhau và trúng tiếng sét ái tình trên phim trường Khăn tay vàng. Họ tổ chức đám cưới vào năm 2005. Vào thời điểm kết hôn, Ha Ga In được đánh giá nổi tiếng hơn chồng rất nhiều. Tháng 4/2014, Han Ga In hạnh phúc tuyên bố cô mang thai nhưng chỉ vài tuần sau, người đẹp bị sẩy thai. Sau khi sẩy thai, Han Ga In bị suy sụp nghiêm trọng. Một năm sau đó, Han Ga In mang thai và sau đó hạ sinh con gái đầu lòng.

Cuối năm 2018, Yeon Jung Hoon hạnh phúc thông báo Han Ga In đang mang thai lần 2. Ở tuổi 40 (tuổi Hàn), Han Ga In là mỹ nhân có cuộc sống yên ổn và bình yên nhất Kbiz.

Lee Min Jung từng mệnh danh là "Kim Tae Hee thứ hai" bởi nhan sắc có nhiều nét tương đồng với đàn chị. Thế nhưng trong suốt sự nghiệp, Lee Min Jung vẫn chật vật tìm cho mình chỗ đứng.

Theo nhiều người, sự nghiệp lớn nhất mà Lee Min Jung có được đó chính là "làm vợ Lee Byung Hun". Tháng 8/2012, Lee Min Jung và Lee Byung Hun công khai hẹn hò. Theo thông tin đồn thổi, cả hai từng hẹn hò một thời gian ngắn rồi chia tay.

Sau này gặp lại trong lễ trao giải mới yêu lại từ đầu. Chỉ sau hơn 1 năm yêu lại từ đầu, cặp đôi quyết định tiến tới hôn nhân. Hôn lễ cổ tích của họ được tổ chức hoành tráng ở khách sạn Grand Hyatt Seoul với khách mời toàn những nhân vật có tiếng trong giới showbiz. Cũng từ đó, người ta gọi Lee Min Jung là bà hoàng showbiz.

Khi Lee Min Jung đang mang thai con đầu lòng, Lee Byung Hun vướng scandal ngoại tình khiến nhiều người chấn động. Sau sóng gió, Lee Min Jung bằng lòng tha thứ cho Lee Byung Hun. Cuộc sống hạnh phúc hiện tại của cả hai khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Kim Min Hee luôn là một câu chuyện đặc biệt trong showbiz Hàn. Tài năng là điều không ai có thể phủ nhận với Kim Min Hee khi khả năng diễn xuất của người đẹp sinh năm 1982. Bằng chứng là so với nhiều người đẹp cùng tuổi, Kim Min Hee đã gặt hái được vô số giải thưởng quốc tế khiến nhiều người đỏ mắt.

Thế nhưng, đời tư của Kim Min Hee lại luôn là câu chuyện khiến nhiều người tranh cãi.

Chỉ 2 tháng sau khi Người hầu gái "làm mưa làm gió" tại liên hoan phim Cannes giúp điện ảnh Hàn nở mặt nở mày với bạn quốc tế, Kim Min Hee bị phanh phui chuyện tình cảm với đạo diễn Hong Sang Soo lớn hơn cô tận 22 tuổi.

Nhưng điều khiến dư luận chĩa mũi dùi vào cặp đôi này là bởi Kim Min Hee chính là người thứ 3 xen vào cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của Hong Sang Soo với vợ.

Kim Min Hee và người tình.

Không lâu sau khi công khai mối quan hệ, đạo diễn Hong Sang Soo cũng đệ đơn ly hôn và nhanh chóng hoàn tất thủ tục cắt đứt với người vợ lúc bấy giờ. Từng có tin đồn Kim Min Hee và Hong Sang Soo đã chia tay nhưng cả hai đều không hề lên tiếng xác nhận. Theo một số nguồn tin, hiện tại Kim Min Hee và Hong Sang Soo vẫn bên nhau.

So với nhiều diễn viên nữ bằng tuổi thì có vẻ như Yoo In Na có phần chật vật trong sự nghiệp nhiều hơn. Các vai diễn của Yoo In Na đều tạo dấu ấn dù hầu hết là vai phụ, trong đó có The best Lee Soon Shin, Vì sao đưa anh tới, Khách sạn bí mật, Yêu lại từ đầu hay Yêu tinh...

Sau cuộc tình đứt đoạn với cậu em kém 2 tuổi Ji Hyun Woo, Yoo In Na đóng cửa trái tim mìn khiến nhiều người tiếc nuối.

Nhiều người ghép đôi Yoo In Na cùng Lee Dong Wook vì cả hai vào vai tình nhân quá ngọt ngào. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại Yoo In Na vẫn độc thân.

Bắt đầu bước chân vào showbiz, Han Ji Min đã trở thành gương mặt ấn tượng với những đường nét vô cùng thanh tú. Từ lúc cô bắt đầu sự nghiệp trong vai trò người mẫu quảng cáo tuổi teen, đến khi trở thành nữ diễn viên nổi tiếng của showbiz, nhan sắc của cô vẫn không thay đổi, thậm chí ngày càng cuốn hút hơn.

Không chỉ duy trì được sự trẻ trung xinh đẹp mà Han Ji Min còn được xem là nghệ sĩ phù hợp với các tạo hình chứ không hề đóng khung ở 1 kiểu phong cách. Chính sự đa dạng trong phong cách giúp Han Ji Min có thể lựa chọn nhiều dạng vai diễn khác nhau. Cô cũng nhận được rất nhiều lời khen ngợi về diễn xuất, Han Ji Min từng được vinh danh là "Ảnh hậu Rồng Xanh" - một giải thưởng vô cùng cao quý của điện ảnh Hàn.

Gần 40 tuổi, Han Ji Min vẫn là mỹ nhân độc thân quyến rũ của showbiz Hàn.