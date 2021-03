Hội BTV tin dùng 5 sản phẩm "chống già" này vì hiệu quả cải thiện, trẻ hóa làn da cực kỳ chân thực

Trong "sự nghiệp" chăm da, kiểu gì các chị em cũng có ít nhất một lần nghi ngờ và hoang mang về những món chống lão hóa mình đang dùng và có ý định dùng. Rất nhiều câu hỏi sẽ được đặt ra rằng liệu sản phẩm này có cải thiện làn da thật không, những dấu hiệu tuổi tác sẵn tồn tại liệu có được xóa bỏ, hay trong tương lai, làn da có thực sự trẻ trung hơn tuổi? Cảm giác mơ hồ về công dụng "chống già" của các sản phẩm là rất dễ hiểu và để không đầu tư nhầm chỗ, "dùng phát ăn ngay" thì sẽ rất hữu ích nếu các chị em tham khảo list 5 món chống lão hóa cho hiệu quả chân thực dưới đây, tất cả đều là do BTV của chuyên trang Who What Wear uy tín lựa chọn.



1. L'Oréal Revitalift Laser Pure Retinol Deep Anti-Wrinkle Night Serum (Khoảng 532.000 VNĐ)

L'Oréal đã dành nhiều tâm huyết để hoàn thiện công thức cho lọ serum này. Sản phẩm chứa một nồng độ khá cao retinol, giúp kích thích làn da tái tạo và trở nên khỏe khoắn, trẻ đẹp hơn. Đối với những làn da đã sẵn xuất hiện nếp nhăn, sản phẩm này sẽ là phẳng ngay cả những nếp nhăn hằn sâu. Điểm đáng chú ý là dù sản phẩm chứa retinol nhưng vẫn mang đến cảm giác thoải mái chứ không khắc nghiệt với làn da. Một số người dùng ghi nhận là sản phẩm còn không gây ra tác dụng phụ.

2. Olay Regenerist Collagen Peptide 24 Day Cream (Khoảng 450.000 VNĐ)

Lọ kem dưỡng này chứa những loại peptide hết sức ưu việt, có khả năng thẩm thấu vào làn da để kích thích sản sinh collagen tự nhiên, cho bạn làn da căng mọng và khỏe khoắn hơn. Sản phẩm thẩm thấu tốt, không để lại cảm giác dính và nặng nề, duy trì cho làn da độ ẩm lên tới 24 giờ. Thêm một điểm cộng nữa là lọ kem dưỡng của Olay không chứa hương liệu, làn da dễ kích ứng có thể yên tâm dùng.

Nơi mua: Lazada

3. SkinCeuticals Silymarin CF Antioxidant Vitamin-C Serum (Khoảng 3.800.000 VNĐ)

Những chất chống oxy hóa trong lọ serum này sẽ giúp ngăn chặn các gốc tự do – nguyên nhân chính gây lão hóa sớm. Vitamin C có trong lọ serum này cũng được nghiên cứu và thêm vào một cách hoàn hảo, hứa hẹn mang đến cho bạn làn da căng sáng, các tỳ vết cũng sẽ biến mất sạch sẽ. Lọ serum này lý tưởng nhất dành cho da dầu, giúp giảm thiểu tình trạng mụn bùng phát, tuy nhiên nếu sở hữu làn da khô và xuất hiện đốm nâu, bạn vẫn có thể kết thân với lọ serum của SkinCeuticals.

Nơi mua: SkinCeuticals

4. Shiseido Intensive Wrinkle Spot Treatment (Khoảng 2.900.000 VNĐ)

Sản phẩm này được thiết kế để bôi trực tiếp lên vùng da có vấn đều, chẳng hạn như vùng da nhăn nheo, xuất hiện nếp gấp; điều này sẽ hạn chế kích ứng toàn mặt. Sản phẩm chứa chiết xuất các loại thực vật và phức hợp giúp tăng vẻ căng sáng cho làn da, thắp sáng những vùng da sạm, xỉn màu. Bên cạnh đó, lọ kem dưỡng còn chứa retinol phái sinh giúp tăng tốc độ cải thiện làn da của sản phẩm.

Nơi mua: Shiseido Vietnam

5. Clinique Smart Night Clinical MD Multi-Dimensional Repair Treatment Retinol (Khoảng 1.591.000 VNĐ)

Nếu bạn cảm thấy e dè retinol nhưng vẫn muốn trải nghiệm hiệu quả thần thánh của thành phần này, hãy thử sản phẩm của Clinique. Sản phẩm chứa retinol có hiệu lực làm mịn và cải thiện kết cấu da. Thế nhưng sản phẩm cũng chứa những thành phần xoa dịu như bơ hạt xoài hay squalene để làn da cảm thấy thoải mái, đỡ bị kích ứng.

Nơi mua: Clinique

