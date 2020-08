Hội An vừa hết cách ly, thanh niên đi cướp tài sản khách nước ngoài

Ngày 31-8, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Công an TP Hội An vừa làm rõ vụ cướp giật tài sản du khách người nước ngoài trên địa bàn.

Trước đó, lúc 23 giờ 40 phút ngày 27-8, Công an TP Hội An nhận được tin báo của chị Anastazja Barbara Szagajdenko (quốc tịch Ba Lan - tạm trú tại phường Tân An, TP Hội An) cho biết vừa bị một đối tượng đi xe máy cướp giật chiếc ba lô có nhiều tài sản mà chị để trên giỏ xe đạp.

Vào cuộc truy xét, đến 8 giờ sáng 28-8, Công an TP Hội An đã làm rõ và bắt đối tượng gây án là Phạm Hữu Vĩnh (SN 1990; ngụ khối Nam Diêu, Phường Thanh Hà, TP Hội An). Công an cũng đã thu hồi tài sản Vĩnh cướp được, bàn giao cho người bị hại.

Trước đó, TP Hội An là một trong 6 địa phương ở tỉnh Quảng Nam phải cách ly xã hội gần 1 tháng để chống dịch Covid-19. Đến chiều 27-8, tỉnh Quảng Nam mới có quyết định kết thúc cách ly xã hội trên địa bàn tỉnh sau khi dịch bệnh đã được kiểm soát.