Học trò trường miền núi đoạt giải Học sinh giỏi Quốc gia môn Tiếng Anh

Em Nguyễn Hoàng Nam (trường THPT Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) vừa xuất sắc đoạt giải Học sinh giỏi quốc gia môn Tiếng Anh.

Mê khoa học công nghệ, thi Học sinh giỏi Tiếng Anh

Nguyễn Hoàng Nam, học sinh lớp 12, Trường THPT Võ Nhai (tỉnh Thái Nguyên), thành viên duy nhất của đội tuyển HSG tỉnh Thái Nguyên không phải học sinh trường Chuyên, vừa xuất sắc đoạt giải Khuyến khích môn Tiếng Anh tại Kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm học 2025-2026. Trước đó, khi còn học lớp 11, em đã giành giải Nhất học sinh giỏi môn Tiếng Anh cấp tỉnh. Đây là hai dấu mốc chưa từng có trong lịch sử thành tích học sinh giỏi của một ngôi trường vùng cao như THPT Võ Nhai.

Điều đặc biệt ở Nguyễn Hoàng Nam là con đường đến với môn Tiếng Anh của em không bắt đầu từ những lớp chuyên hay mục tiêu thi cử sớm. Nam vốn là một học sinh say mê khoa học công nghệ, dành nhiều thời gian và tâm sức cho Toán học và Tin học. Với em, Tiếng Anh trước hết là một “công cụ” cần thiết để tiếp cận tri thức, tài liệu và những xu hướng mới trong lĩnh vực khoa học công nghệ mà mình yêu thích.

Nguyễn Hoàng Nam và niềm vui học tập cùng các bạn.

Nam chia sẻ, em không xem việc học Tiếng Anh là học một môn độc lập thuần túy, mà coi đây là quá trình rèn luyện tư duy. “Tiếng Anh giúp em rất nhiều trong việc phân tích vấn đề, tiếp cận kiến thức mới và mở rộng cách nghĩ. Khi đọc tài liệu, xem video hay tìm hiểu về công nghệ, em nhận ra ngoại ngữ không chỉ giúp hiểu nội dung, mà còn giúp mình tư duy logic và linh hoạt hơn”, Nam nói.

Chính cách tiếp cận đó khiến việc học Tiếng Anh của Nam trở nên tự nhiên và bền bỉ. Em không đặt nặng việc luyện đề theo kiểu máy móc, mà chú trọng sử dụng Tiếng Anh như một phương tiện học tập, nghiên cứu. Từ việc đọc tài liệu chuyên môn, theo dõi các kênh khoa học, đến việc trao đổi, trình bày ý tưởng, Tiếng Anh dần trở thành một phần trong hành trình theo đuổi khoa học công nghệ của Nam. Kết quả thi học sinh giỏi, với em, là “quả ngọt” đến sau, chứ không phải mục tiêu ban đầu.

Các cô giáo Tiếng Anh của nhà trường tận tình hướng dẫn, ôn tập, giúp Nam phát huy năng lực.

Trong điều kiện học tập của một trường vùng cao, nơi việc tiếp cận tài liệu chuyên sâu, môi trường ngoại ngữ và các hoạt động học thuật còn nhiều hạn chế, thành tích của Nam càng trở nên ý nghĩa. Đó không chỉ là nỗ lực cá nhân của một học sinh, mà còn cho thấy cách học đúng hướng có thể giúp vượt qua những rào cản về điều kiện.

Câu chuyện động lực giáo dục miền núi

Thành công của Nguyễn Hoàng Nam không phải là kết quả đơn lẻ, mà là câu chuyện của sự đồng hành âm thầm từ phía nhà trường, thầy cô giáo và gia đình.

Cô Trần Thị Hường, Tổ trưởng chuyên môn cho biết: Ngay từ khi nhận thấy năng lực và niềm yêu thích Tiếng Anh của Nam, Tổ chuyên môn đã chủ động xây dựng kế hoạch bồi dưỡng phù hợp. Ba giáo viên Tiếng Anh của trường phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị tài liệu chuyên sâu hơn, đồng thời điều chỉnh phương pháp để phù hợp với năng lực và định hướng học tập của học sinh.

Cô Hoàng Thị Thu Trang, giáo viên trực tiếp giảng dạy Nam trên lớp, chia sẻ rằng kết quả của Nam đã tạo ra hiệu ứng tích cực trong tập thể học sinh. “Từ thành tích của Nam, các bạn trong lớp và trong trường có thêm niềm tin, thêm hứng khởi và mục tiêu phấn đấu. Các em nhận ra rằng học sinh trường vùng cao hoàn toàn có thể đạt được những kết quả cao nếu có quyết tâm và được định hướng đúng”, cô Trang nói.

Câu chuyện của Nguyễn Hoàng Nam truyền cảm hứng học tập cho các bạn.

Đặc biệt, thầy Lê Hải Thanh, Hiệu trưởng nhà trường, chính là người đầu tiên gợi ý và động viên Nam đăng ký tham gia Kỳ thi học sinh giỏi Tiếng Anh cấp tỉnh khi em còn học lớp 11. Sau đó, thầy tiếp tục trao đổi với gia đình, khuyến khích Nam bước tiếp vào Kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia. Không chỉ dừng lại ở động viên tinh thần, thầy Thanh còn trực tiếp đưa Nam từ xã xuống Trường THPT Chuyên của tỉnh để tham gia ôn luyện đội tuyển, tạo điều kiện tốt nhất để em phát huy khả năng.

Theo thầy Lê Hải Thanh, thành tích của Nguyễn Hoàng Nam không chỉ có ý nghĩa với riêng em, mà còn là nguồn khích lệ lớn đối với toàn thể học sinh và giáo viên nhà trường. “Tinh thần học tập, ý chí vươn lên và kết quả đạt được của Nam góp phần lan tỏa niềm tin rằng giáo dục miền núi, dù còn nhiều khó khăn, vẫn có thể tạo ra những hạt nhân tích cực nếu biết phát hiện, nuôi dưỡng và đồng hành”, thầy Thanh nhấn mạnh.

Câu chuyện của Nguyễn Hoàng Nam vì thế vượt ra ngoài khuôn khổ một thành tích học sinh giỏi. Đó là minh chứng cho giá trị của niềm tin, của sự đồng hành và của một cách tiếp cận giáo dục nhân văn, không áp đặt thành tích nhưng không bỏ lỡ những tiềm năng. Từ một ngôi trường vùng cao, thành công của Nam đã góp thêm một tiếng nói tích cực, khẳng định rằng tri thức không phân biệt vùng miền, miễn là học sinh được trao cơ hội và được dẫn dắt đúng hướng.