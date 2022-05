Học trò Hương Giang là Quán quân vẫn đi xe ôm giống Dược Sĩ Tiến, học trò Hà Anh chỉ là Á Quân lại đến Pháp tham gia show

2 tuần sau khi chương trình The Next Gentleman - Quý ông hoàn mỹ khép lại, học trò của Hương Giang - Hà Anh đều gây chú ý vì những hoạt động có phần đối lập. Trong Chung kết show The Next Gentleman - Quý ông hoàn mỹ, học trò Hà Anh - Minh Khắc giành giải Á quân, còn học trò Hương Giang - Văn Kiên thì giành ngôi Quán quân.

1 ngày sau khi có kết quả chung cuộc, Phạm Văn Kiên bị bắt gặp vẫn đi xe ôm công nghệ. Hình ảnh Quán quân The Next Gentleman - Quý ông hoàn mỹ đi xe ôm còn bị chính Hương Giang trêu ghẹo là hệt như Dược Sĩ Tiến. Ở thời điểm này, Hương Giang giải thích rằng vì chưa nhận tiền thưởng từ chương trình nên Văn Kiên vẫn đi xe ôm.

Hương Giang tung ảnh Văn Kiên đi xe ôm sau khi giành chức Quán quân.

Còn học trò Hà Anh - Minh Khắc thì đã lên đường sang Pháp để tham gia chuỗi sự kiện ở thành phố Paris hoa lệ. Trước ngày Minh Khắc đi, Hà Anh liên tục đăng thông tin trên trang cá nhân như 1 cách để động viên tinh thần học trò. Và hiện tại, theo Hà Anh chia sẻ thì Minh Khắc đã có mặt tại Paris và dự sự kiện cùng 50 influencers nổi tiếng trong lĩnh vực thời trang đến từ hơn 15 quốc gia trên toàn thế giới.

Tất nhiên, việc so sánh giữa Quán quân với Á quân ở thời điểm này là hơi khập khiễng. Bởi cả Minh Khắc lẫn Phạm Văn Kiên đều chỉ mới được vinh danh có 2 tuần, các hoạt động của họ vẫn đang chờ phía trước. Ngay trong đêm Chung kết, chính Dược Sĩ Tiến cũng khẳng định rằng sẽ hỗ trợ cho các chàng trai bằng những hoạt động thiết thực nhất.

Hà Anh và Minh Khắc.

Hy vọng rằng, Quán quân và Á quân ở The Next Gentleman - Quý ông hoàn mỹ sẽ có nhiều hoạt động thiết thực, hợp lý chứ đừng rơi vào cảnh thi thố vất vả giành danh hiệu rồi cuối cùng lại lặn mất tăm chẳng ai còn nhớ đến là ai trong showbiz này.

